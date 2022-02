The Last of Us sufre otro retraso y no llegará en 2022: ¿Cuándo estará disponible la serie de HBO Max?

The Last of Us

Malas noticias mundo gamer. La serie de HBO Max basada en el exitoso videojuego The Last of Us sufrió un nuevo retraso y no saldrá en 2022. La información fue confirmada por el mismo Casey Bloys, jefe de programación de la plataforma de contenidos. ¿Para cuando moverán esta serie?

Desde que fue anunciada la serie, los fanáticos la esperan con ansias. La pandemia hizo que los planes se tuvieran que postergar, cómo ocurrió con casi cualquier cosa en el mundo. Sin embargo, esta serie sigue sufriendo reprogramaciones por lo que muchos se preguntan si finalmente la van a suspender.

Ante esa interrogante, Casey Bloys calma las aguas y asegura que sí habrá The Last of Us, solo que no será en 2022. De hecho, informa que la producción se sigue rodando en la ciudad canadiense de Calgary, con los dos protagonistas principales de la saga: Pedro Pascal y Bella Ramsey, según lo publica Computer Hoy.

Lo que pasa, según el jefe de programación, es que debido a la amplia cantidad de detalles que están respetando para que la serie sea fiel al videojuego, hace que no den los tiempos para culminar de rodar y trabajar en la post producción.

The Last of Us Part II

¿Y entonces, para cuando?

Los tiempos de producción de han extendido, pero Bloys desliza que para 2023 no debería haber problema. La serie llegaría a la plataforma de HBO Max el próximo año. Junto a Pascal, conocido por interpretar -entre otros roles- a Din Djarin en The Mandalorian y Ramsey, quien saltó a la fama por su impotente papel de Lyanna Mormont en Games of Thrones, está el productor y escritor de la serie, Craig Mazin, responsable del éxito de Chernobyl.

De la mano de este equipo profesional, también los acompaña Neil Druckmann, representante de Naughty Dog, la desarrolladora del videojuego que distribuye Sony y que busca una cura a la enfermedad que terminó con la sociedad y desató un final apocalíptico para la humanidad.