Star Wars: The Old Republic, el aclamado MMORPG de Bioware, comienza el próximo capítulo con la expansión “Legacy of The Sith”

Electronic Arts Inc. y BioWare lanzaron hoy Legacy of the Sith, la más reciente expansión de Star Wars: The Old Republic, continuando con el décimo aniversario del amado y popular MMORPG que ha brindado a los fans de todo el mundo la oportunidad de vivir su propia historia de Star Wars. Legacy of the Sith es la nueva gran expansión de contenido disponible para todos los suscriptores, en una experiencia de juego en constante evolución que presenta campañas de historias completamente nuevas, la capacidad para que los jugadores personalicen sus personajes en un nivel complejo y una variedad de actualizaciones de calidad de vida, destinadas a hacerlo más accesible que nunca.

La celebración del décimo aniversario de Star Wars: The Old Republic 1 se extenderá a lo largo de 2022 y continuamente presentará nuevos contenidos, eventos, actualizaciones y más. “Durante más de 10 años, Bioware ha hecho un trabajo asombroso al continuar contando historias increíbles, así como construyendo mundos y personajes en Star Wars: The Old Republic”, dijo Douglas Reilly, vicepresidente de Lucasfilm Games. “No podríamos estar más emocionados de continuar evolucionando y expandiendo esta icónica experiencia de Star Wars con el equipo”.

Una fiesta todo el año

Para celebrar el lanzamiento de Legacy of the Sith y los 10 años de historia de Star Wars contada a través de los tráilers generados por computadora (CG) y llenos de acción del juego, BioWare y Lucasfilm Games han colaborado en un nuevo avance cinemático de lanzamiento que prepara el escenario para los eventos de la expansión. Éste presenta a una nueva Padawan Jedi, Sa’har Kateen, que debe enfrentarse al traidor Darth Malgus y los eventos de su pasado para evitar que el rebelde Lord Sith, lleve su siniestro plan a la siguiente fase.

Celebrating 10 Years and Looking Forward, a letter from Project Director, Keith Kanneg. https://t.co/oFv2zTfXR3 pic.twitter.com/dHMRWtGIRQ — The Old Republic (@SWTOR) December 20, 2021

“En el corazón de Star Wars: The Old Republic se encuentra la mejor narración de juegos de rol de su clase de parte de BioWare, que brinda a los usuarios la asombrosa habilidad de vivir su propia historia de Star Wars durante un tiempo verdaderamente épico en la galaxia”, dijo Charles Boyd, Director Creativo de Star Wars: The Old Republic en BioWare. “Junto con una comunidad increíble y el equipo de Lucasfilm Games, hemos invertido los últimos 10 años en hacer crecer y evolucionar el título, junto con su historia en un viaje de Star Wars único, totalmente personalizable y en expansión. Mientras nos preparamos para lanzar este próximo capítulo con Legacy of the Sith, estamos encantados de ofrecer a los gamers nuevos y veteranos, junto a los fanáticos de Star Wars la mejor experiencia hasta ahora con mucho más por venir”.

La historia

La historia de Legacy of the Sith se construye sobre la trama dinámica de Star Wars: The Old Republic y la guerra en curso entre la República Galáctica y el Imperio Sith, lo que permite a los usuarios avanzar su nivel a un nuevo límite de 80. Los fanáticos se aventurarán al planeta acuático de Manaan en una campaña para descubrir los planes maliciosos de Darth Malgus, el antagonista del título cuyos secretos podrían significar la perdición tanto para los Jedi como para los Sith. esta expansión también trae consigo nuevas misiones colaborativas, incluido un Flashpoint para 4 jugadores ambientado en una fortaleza Sith en ruinas en el remoto planeta Elom.

Legacy of the Sith presenta la nueva función Estilos de Combate, que permite a los jugadores elegir de forma independiente una historia de origen específica que aman y combinarla con su tecnología preferida o conjuntos de habilidades de manejo de la Fuerza. Además, los Loadouts aumentan la capacidad de personalizar sus estilos de juego y equipo con un solo clic.

Star Wars

En el próximo año, durante la celebración del décimo aniversario de Star Wars: The Old Republic, BioWare continuará lanzando variedad de contenido nuevo y actualizaciones para el juego en constante evolución. La nueva Operación, la Anomalía R-4, hará que los jugadores exploren los restos de una estación de investigación del espacio profundo habitada por una cuadrilla de Sith exiliados cuando se lance más adelante este año. Los fans también pueden esperar actualizaciones adicionales de la interfaz de usuario, una nueva renovación de jugador contra jugador (PvP), nuevas estaciones galácticas, nuevos encuentros, modernizaciones tecnológicas, nuevas mejoras visuales y más.