Nintendo anuncia el cierre de las tiendas virtuales de 3DS y Wii U en 2023: ¿Qué pasará con estas consolas?

Todo comienzo tiene un final. Y aunque hayamos disfrutado mucho el recorrido las despedidas, por dolorosas que sean son inevitables. Llega el momento de comenzar a decirle adiós a las consolas de 3DS y Wii U, pues Nintendo anuncia que cierra sus tiendas virtuales en 2023.

Nadie te va a quitar tu consola portátil. Tampoco es que se va a apagar de un solo destajo cuando llegue el 1 de enero del 2023. Nintendo explica que desde marzo del año próximo no se podrán acceder a los juegos de estos dispositivos, a través de las tiendas virtuales. Tampoco se podrá ingresar al contenido gratuito como los demos, publica Xataka.

Según el comunicado que emite Nintendo, el cierre de las eShop de 3DS y Wii U será un proceso que se desarrollará en tres fases. Las dos primeras sirven como aviso de que transfieras algún crédito hacia otras consolas y la última para ejecutar el candado definitivo.

“No será posible hacer compras en las Nintendo eShop de los sistemas Wii U y Nintendo 3DS. ES parte del ciclo de vida natural de cualquier línea de producto”, dijo Nintendo en el comunicado.

El medio citado informa que esta decisión afecta directa e indirectamente a las siguientes consolas: New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe y Wii U Basic.

¿Cómo será el cierre?

Es importante considerar dos fechas previas a la de marzo del 2023, que es en la que se dará el cierre definitivo. Estas son el 23 de mayo del 2022 y el 29 de agosto de este mismo año.

En la primera, Nintendo dice que ya no será posible usar una tarjeta de crédito para añadir fondos en Nintendo eShop de las Wii U y Nintendo 3DS. Es decir, solo les resta sobrevivir con lo que ya está cargado en las eShops Cards.

Mientras que en la segunda, la de agosto de este año, no podrás usar estas mismas tarjetas prepago para añadir fondos en los sistemas de 3DS y Wii U. Sin embargo, los códigos sí se podrán seguir descargando hasta marzo del 2023.

Nintendo 3DS discontinuado

¿Qué significa esto? que los fondos que estén disponibles en el monedero de Nintendo Network ID se tendrán que vincular con el monedero de Nintendo Account, sistema que usa el Switch. En el futuro inmediato los juegos que ya están seguirán recibiendo actualizaciones y se podrá seguir jugando en línea.

Las tarjetas con logos de las consolas mencionadas seguirán estando disponibles en las tiendas virtuales hasta que se agoten.

Pero la recomendación de la compañía nipona es que “todas las Nintendo eShop Cards se pueden usar para añadir fondos a la cuenta de Nintendo”, ed decir que sean transferidas hacia las opciones de Nintendo Switch.

La Nintendo 3DS salió un 26 de febrero del 2011, por lo que está pronta a cumplir 11 años. Mientras que la Wii U se estrenó en noviembre del 2012, próxima a arribar a la década de vida.