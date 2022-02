¿Nueva trilogía de Star Wars? Reportes de Hollywood indican que estaría entre los planes y se basaría en la Orden Jedi

La más reciente trilogía de largometrajes de Star Wars dejó un sinsabor entre los fanáticos de la franquicia creada por George Lucas. La manera en la que terminaron Episodio IX tuvo varios elementos que no encajaron muy bien en lo que se venía contando, a pesar de las inclusiones de viejas glorias de las sagas como Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford.

La aparición poco explicada del emperador Palpatine en la última película hizo que muchos pensaran que el universo desarrollado por Lucasfilm estaba cerca de su final. Sin embargo, las muy buenas series animadas y los aciertos con The Mandalorian y The Book of Boba Fett hacen que la fuerza recobre fe en sus millones de seguidores.

Por lo tanto, el estudio que ahora está asociado con Disney pretende trabajar con ese hype y estarían en la planificación de una nueva trilogía, basada en la Orden Jedi, según publica Cinemas Comics, quienes citan a una exreportera de Vanity Fair.

Star Wars: el despertar de la fuerza Foto: Lucasfilm

La trama de la nueva trilogía

De acuerdo a lo que indica Joanna Robinson, experiodista de la prestigiosa revista hollywoodense, la trama de lo que se está planificando estaría centrada en continuar los eventos de Star Wars: Episodio IX.

Así, tienen la intención de revivir la esperanza de formar una nueva Orden Jedi con Rey Skywalker comandando la iniciativa. Según los líneas temporales en lo que vienen desarrollando las series, esto estaría muy lejos de Din Djarin y del mismo Boba o Asoka.

Sin embargo, sí tendría el condimento adicional (o principal) de un Grogu más maduro que acompañe a la guerrera Jedi en su cruzada por las galaxias.

Luke y Grogu (Disney+)

Robinson hace un punto y aparte para indicar que lo que llegó a sus oídos es una posibilidad que Lucasfilm tiene sobre la mesa. Dice que “se podría llenar un estadio entero con las ideas por las que se han interesado, pero luego nunca han visto la luz”.

La información que maneja la exreportera de Vanity Fair fue publicada en el podcast “The Ringer”. Y aunque todavía no ha iniciado la selección de directores, casting de actores y actrices, Lucasfilm ya tiene la mitad del recorrido realizado con Jon Favreau y Dave Filoni llevando los hilos de la franquicia.