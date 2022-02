Nattalia Sarria, anisinger: “En Shippuden, me gusta el desarrollo de los personajes”

Hacer covers de canciones de animé es una tarea difícil. Interpretar canciones tan populares es una ciencia que no muchos dominan. A quienes hacen esta tarea, se les llama “anisingers”. Internacionalmente, Pellek es un referente. Y en Latinoamérica, Nattalia Sarria. la joven cantante tiene un amplio repertorio en Spotify de covers de distintas series de animé, también de Naruto. Hoy es un día especial, ya que se cumplen 15 años de la emisión del primer capítulo de Naruto Shippuden.

En este contexto, le hicimos un par de preguntas breves a Nattalia, quien nos acompañará en un live especial por este aniversario en el Instagram de FayerWayer.

¿Cómo empezaste a hacer covers de anisongs?

La música de anime tienen todo lo que siempre quise transmitir: energía, ganas de salir adelante, el valor de la amistad y la perseverancia. Después me di cuenta del verdadero motivo para dedicarme a esto: cuando te paras en un escenario no te presentas ante otros, no se trata de ti, los que cantamos a todo pulmón somos todos. Eso es lo mejor del Anisong.

¿Qué significa para ti Naruto?

Confieso que me vi la serie completa entre el estallido social y el inicio de la pandemia. Lo que más me gusta es que la historia no es sobre Naruto, es sobre todos a su alrededor, y eso se profundiza mucho en Shippuden. Me encanta el desarrollo de personajes tanto de los secundarios como de los antagonistas, van creciendo con la serie incluso mucho más que el protagonista.

Nattalia Sarria

¿Cuáles son tus canciones de Shippuden más escuchadas?

¡Hay muchos openings muy buenos! Mi favorito es Blue Bird, sin duda, y de los masculinos, Sign y Silhouette.

Live sobre Naruto Shippuden

Este martes 15 de febrero conéctate a las 22:00 hora de Chile al Instagram de FayerWayer https://www.instagram.com/fayerwayeroficial/. Revisaremos junto al Dúo Pinpitaku, compuesto por los anisingers Nattalia Sarria y Jonathan Valenzuela, los mejores momentos de la serie, analizaremos su música, sus voces de doblaje y más. Adicionalmente, Marko Lohe y Marian Ruacho de TheCon Juárez nos enviarán un video con sus opiniones. ¡No te lo pierdas!

Instagram

pimpitaku

The Con

