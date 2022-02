Fran Drescher vuelve a usar sus atuendos icónicos de “The Nanny” en nuevo TikTok

La estrella Fran Drescher está removiendo recuerdos entre los fanáticos de “The Nanny”, mientras vuelve a usar algunos atuendos icónicos del programa en un nuevo video de TikTok. Ella subtitula el video, “Lo que usaría como Fran Fine ❤️”, y mostró una serie de atuendos diferentes que definitivamente hacen viajar en el tiempo.

Luego, el video se volvió a compartir en la página oficial de Instagram del programa, donde se animó a los seguidores a seguir también la cuenta oficial de La Niñera en TikTok. “No es necesario que vayas hasta Queens para obtener contenido exclusivo y clips especiales”, escribió. “No te pierdas nada de la diversión.”

El video primero comienza con un chamarra estampada de guepardo y gafas de sol en forma de corazón a juego combinadas con una camisa, boina y pantalones negros. Luego, Drescher cambia al clásico chaleco Plein Sud Plaid que usó en la temporada 1. También lució uno de sus atuendos más usados en el programa, un chaleco geométrico con diamantes de colores del arcoíris y botones dorados.

Fran Drescher no cuelga los guantes de “The Nanny”

Drescher incluso admitió en 2016 que “a menudo repetía un chaleco o un jersey de cuello alto en las dos primeras temporadas” del programa. Otro atuendo favorito de los fanáticos que Drescher usó en el video incluye un vestido ajustado negro de manga larga y un chal hecho de anillos y cadenas de oro, junto con un impresionante labio rojo.

Los rumores de un reinicio han estado circulando durante años, pero Drescher rechazó esta idea en 2019. “A decir verdad, no estoy desarrollando eso como una serie de televisión en este momento”, revela a The Michael Yo Show en SiriusXM. Ella continúa, “estoy totalmente de acuerdo con hacer un avivamiento”, pero agrega: “No sé qué está pasando con algunas de estas redes porque no parecen estar al día con el hecho de que hay ¡una obsesión entre los millennials por el espectáculo!”.