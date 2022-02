Review “Pokémon Legends: Arceus”: la nueva apuesta para atraparlos a todos

Pokémon es una saga que encanta a varias generaciones. No solo con su serie, sino que también con sus videojuegos. Tiene varios, unos que siguen una línea central y otros spin-off. Sin embargo, aquellos juegos que “salían” de la línea principal, igual mantenían un esquema similar. pues bien, Pokémon Legends: Arceus llegó a romper esquemas. En los previews y en el tráiler ya se le describía como “un Breath of The Wild (BOTW), versión Pokémon”. Y si bien, hay muchas tareas del BOTW que aquí no harás y considerando que es una historia completamente distinta, hay que decir que este título igual nos recordó bastante al más reciente “The Legend of Zelda”.

Juzga tu mismo viendo los tráiler de ambos juegos:

El encanto de un mundo abierto

Enfrentar a un mundo abierto y sobre todo la jugabilidad presentada en este juego es el enganche. Este juego presenta una serie de modificaciones en el sistema de captura y combate. Para quienes han seguido la saga, aquí se cambia completamente el sistema al que estaban acostumbrados los jugadores. Por ejemplo, en cuanto a la captura de los Pokémon deja de ser necesario entrar en contacto con el Pokémon, pudiendo realizar la captura en el entorno del mismo mundo abierto. Sin embargo, no todos los Pokémon se podrán capturar de forma directa. Tendrás que combatir a los más poderosos, considerar aspectos como estar escondido, lanzar la pokebola de espalda a la criatura y más.

En este sentido, se trabajó mucho el realismo de lo que es acercarse a un animal en el mundo real (en este mundo fantástico, los Pokémon). Pues no puedes acercarte directamente al animal, deberás rodearlo y/o ser un poco más estratega si no quieres que arranque.

Combates

¿Y el combate? Aquí observarás varias diferencias. Lo harás ahí mismo, no como nos venían acostumbrando en la saga desde la era del GameBoy, cuando al entrar en contacto con un Pokémon pasabas a una pantalla de combate. En Arceus puedes escoger el Pokémon que lanzarás para combatir utilizando ‘L’ y ‘R’ , el cual debe caer cerca de tu rival para activar la batalla. Esto hace que el juego sea un tanto más fácil, ya que al no ser un combate sorpresa puedas lanzar alguno con ventaja y de esta forma acabar rápido la batalla.

POKÉMON Europa Press (POKÉMON/Europa Press)

Toda la experiencia se vuelve más realista. Sin embargo, hay cosas que se extrañan de la “propuesta original”. Pero para esto, hay que considerar el tiempo histórico en el que se ubica el juego: se está creando la primera Pokédex. En esta era, no están los gimnasios pokémon. Estas peleas, que eran épicas, son sustituidas por los diferentes combates con los Pokémon señoriales. También, se extraña el combate con entrenadores a lo largo del mundo, ya que en este juego se limitan bastante los combates contra otros personajes, siendo la mayor parte del juego los combates contra Pokémon salvajes.

arceus

Tutorial muy largo, pero buena historia

El juego te permite hacer varias cosas dentro de sí mismo, y como cambia varios de los comandos originales de la saga, viene con un tutorial integrado. Ha sido bastante criticado por otros reviewers por su extensión. Sí, podría haber sido más corto. Y en esta línea, retomando el dato del “tiempo histórico en el que se ubica el juego”, la dinámica de la Pokédex también cambió. Recordemos que la estamos alimentando con información, no completando una lista ya existente, como en las entregas anteriores. Por lo tanto, para completar los datos de cada Pokémon tendrás que realizar una serie de tareas.

arceus

Es uno de los objetivos del juego. Y aquí entra una parte fundamental: las misiones. La historia del Pokémon Legends: Arceus ocurre en una tierra dónde aún se desconoce mucho de los Pokémon. Tras profesor Lavender nos unimos al Equipo Galaxia y comenzamos a ayudar poco a poco en la investigación de éstos y en el desarrollo del primer Pokedex de la región. tendremos, por ende, misiones principales y secundarias. Nuevamente no podemos dejar de pensar en que la dinámica nos recuerda a “The Legend of Zelda (TLOZ): Breath of the Wild”.

arceus

Estamos en la región de Hisui, que en el futuro sería conocida como Sinnoh. ¿La recuerdan? Además de completar la Pokedex, investigaremos una serie de sucesos que están ocurriendo en el lugar y que generan que los Pokémon señoriales pierdan el control. Situación grave, ya que son venerados por quienes viven en el lugar. La historia es bastante entretenida, dinámica y te dará muchas cosas que hacer.

Gráficas

Si bien la puesta en escena de mundo abierto nos recuerda a BOTW, en gráficas, deja mucho que desear y no se acerca a el mencionado TLOZ. La vegetación es repetitiva, faltan detalles, es como un gran copy paste verde muy extenso y a veces puede aburrir un poco. Punto aparte, las misiones te mantienen tan entretenido que es muy probable que si la historia y el juego te enganchen, omitas este tema.

arceus

Conclusión y nota de FW

El juego es sin duda rupturista. Poder montar a distintos Pokémon para moverte cómodamente a lo largo del mapa es un plus para evitar el aburrimiento por la monotonía gráfica. Las misiones principales y secundarias te mantendrán bastante ocupado y la historia es excelente. este formato de juego le dio sin duda un nuevo aire a la saga. Si consideramos una escala del 1 al 10, Pokémon Legends: Arceus se lleva un 8.

arceus

¿Recomendado para quienes? Para todo jugador que ame la saga de Pokémon, pero además guste tomarse el tiempo de completar pequeñas misiones. Un punto extra: tengan paciencia con el tutorial Largo y un poco obvio, pero les dará las herramientas necesarias para disfrutar del título.

Adicionalmente, quisimos consultar a un Youtuber gamer sobre este juego. Desde las 23:00 horas de este viernes 11, revisa en este video las impresiones de Palta Moxley sobre “Pokémon Legends: Arceus”. ¿Y tú? ¿Ya lo probaste? ¿Qué nota le pondrías al más reciente videojuego de Pokémon?

La visión de PaltaMoxley