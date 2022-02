Netflix estrenará la producción más cara de su historia

El hombre gris (The Gray Man) es hasta ahora la película más cara de la historia de Netflix Cortesía: Netflix

La conocida plataforma digital de streaming apuesta con todo. No sólo con el altísimo presupuesto se demuestra, la participación de actores de élite y una posible continuidad de la trama son varios de los condimentos de la producción mas costosa en la corta historia de Netflix.

“El hombre gris” será dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo, los guionistas serán Christopher Markus y Stephen McFeely (responsables de la trilogía Capitán América) y basada en una novela de Mark Greaney, que cuenta con una serie de 10 libros, razón que da a entender que esta película es el comienzo de muchas cosas.

Récord de costos

Desde sus inicios, Netflix poco a poco se afianza en el difícil mundo de Hollywood. Lo que comenzó como una simple aplicación para ver viejas películas y series se ha convertido en una productora de películas del más alto nivel.

Para esto, la inversión es arriesgada y esta nueva producción es un gran ejemplo del nivel y estatus que se pretende. La película de acción de 200 millones de dólares superará a Alerta Roja (Red Notice), protagonizada por Gal Gadot, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds. En su momento dicha producción fue la más cara en Netflix con un capital de 160 millones de dólares.

Ryan Gosling será el principal protagonista de "El hombre gris" Foto: Captura Netflix

Actores de primera

Uno de los títulos mas esperado de todo el 2022 en Netfix y mundo entero, contará con grandes personajes de moda en los últimos años.

Ryan Gosling (Diario de una Pasión) y Chris Evans (Capitán América) serán los grandes protagonistas de la película. El sabor latino se lo darán la cubana Ana de Armas (Sin Tiempo para Morir) y el brasileño Wagner Moura (Tropa de Elite).

Otros de los talentos que se podrán estarán el experimentado Billy Bob Thornton (Goliath), Regé-Jean Page (Bridgerton), Scott Haze (Child of God), Eme Ikwuakor (On My Block), Julia Butters (Había una vez en Hollywood), Alfre Woodard (Luke Cage) y Jessica Henwick (Matrix Resurrecciones).

Chris Evans se mostró cambiado en "El hombre gris" Foto: Captura Netflix

Tardó, pero llegó

Pasaron más de 10 años para que esta ambiciosa producción pudiera hacerse realidad. Originalmente “El hombre gris” iba a ser producida por la empresa New Regency. La dirección iba a estar a cargo de James Gray (Ad Astra) y nada más y nada menos que Brad Pitt sería el protagonista.

En el 2011 el proyecto se cayó, durante 4 años el guion se engavetó y fue en el 2015 Sony Pictures retomó la ilusión que en este 2022 se hará realidad y promete ser de lo mejor que se verá en el año.