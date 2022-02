Dragon Ball: Akira Toriyama explica por qué el traje de Gokú es de color naranjo

Hay varios detalles de la serie de Dragon Ball que son un homenaje a distintas culturas orientales. Uno de ellos es el icónico traje naranja de Gokú. ¿Por qué es de ese color? Akira Toriyama explicó su peculiar origen que se remonta a su gusto por la cultura China. De hecho, el mangaka ha señalado que dicha cultura que le sirvió de inspiración en más de una ocasión.

Uno podría pensar que fue porque “simplemente le gusta” el color naranja. Algo que el propio Toriyama ha dicho en entrevistas: es su color favorito. Pero esa no fue la razón. El color más bien tiene que ver con una referencia a la cultura de las artes marciales chinas.

“Sí (el color naranja es de mis favoritos). Sin embargo, no hice su dōgi de ese color porque me gustara, sino porque era el color del dōgi que usaban los monjes budistas que entrenaban en China. Era un color particular de China”, reveló el mangaka a través de la Akira Toriyama Super Interview 1st Round — The Evolving Illustrations, vía Kanzenshuu.

Si bien este es un dato curioso, no debería sorprender tanto que Akira Toriyama haya tomado directamente de la cultura China el traje de Goku. Recordemos que gran parte de su obra está inspirada en el más grande país de oriente, específicamente en un cuento tradicional chino llamado “Viaje al Oeste”.

Monjes Budistas

No siempre fue naranjo

Otro dato que no hay que olvidar es que el traje de Gokú no siempre fue de este color. Goku comenzó portando un traje morado en los primeros episodios de Dragon Ball, pero este no le duró demasiado pues en cuando se convirtió en alumno del Maestro Roshi, su dogi cambió a color naranja y de ahí ha prevalecido hasta el día de hoy.

Lo que sí ha ido cambiando varias veces es el símbolo o “kanji” que lleva en la espalda y en el pectoral izquierdo ya que este se ha adecuado al maestro que lo entrena. Pasando por la Casa Kame, Kami-Sama, Kaio-Sama, Wis e incluso en el Arco de Moro vimos a Goku y al resto de los Guerreros Z portando el logo de la Patrulla Intergaláctica en su traje. También hay que recordar que en Dragon Ball GT usó un traje celeste, pero esta serie es un spin-off. Aunque contó con la aprobación de Toriyama.

¿Qué traje de Gokú te gusta más?

goku

Goku, personaje principal de Dragon Ball Internet

Goku y Uub