Nintendo Switch Sports, Mario Strikers: Battle League y las mejores novedades y tráilers del Nintendo Direct 2022

Este miércoles 9 de febrero se realizó el primer Nintendo Direct 2022, que tocó el corazón de los más nostálgicos con los anuncios del renacimiendo de Wii Sports, Nintendo Switch Sports, otro regreso con Super Mario Strikers: Battle League y muchas novedades más.

Apenas calentábamos el sillón disfrutndo del Pokémon Legends: Arceus cuando la compañía japonesa presentó en el evento Direct, que duró 40 minutos, una serie de videojuegos en una gran presentación con muchas sorpresas.

A continuación, las mejores novedades y los tráilers de lo nuevo que llegará a Nintendo Switch.

Mario Strikers: Battle League

El 2022 es el año de la Copa del Mundo, con el Mundial Qatar 2022. No escogió un mejor momento Nintendo para anunciar el regreso del fútbol a su consola de actual generación con Mario Strikers: Battle League, spin-off de Super Mario Strikers, un clásico de GameCube.

Fue una ausencia muy extensa la de este videojuego, tras el primero que salió en 2005 y la edición de Wii (2007) Super Mario Strikers: Charged Football.

Todo indica que la versión para Switch tendrá la misma jugabilidad alocada que lo hace algo así como Mario Kart pero en una cancha de fútbol. También cuenta con soporte para hasta ocho jugadores en la misma consola o a través del videojuego en línea. Y lo mejor: se estrena el 10 de junio, es decir, que llega en cuatro meses.

Nintendo Switch Sports

Nintendo también reveló una nueva versión del éxito de ventas Wii Sports, con el nombre creativo Nintendo Switch Sports. Cuenta con muchos deportes familiares y nuevos, controles de movimiento renovados y saldrá a la venta el 29 de abril.

Mario Kart 8 Deluxe

Lamentablemente no es Mario Kart 9, pero Mario Kart 8 Deluxe está recibiendo una afluencia masiva de contenido nuevo en forma de 48 pistas nuevas, que se lanzarán en oleadas durante los próximos dos años.

El DLC pago, que presenta versiones remasterizadas de pistas clásicas, esencialmente duplicará el tamaño del corredor cuando esté completo. La primera actualización se lanza el 18 de marzo.

No Man’s Sky

Desde su lanzamiento en 2016, No Man’s Sky ha recibido decenas de actualizaciones, incluyendo un modo de realidad virtual. Ahora, el videojuego de exploración espacial pasa al formato portátil gracias a su llegada a Nintendo Switch. Debería estar disponible este verano en la consola.

Kirby and the Forgotten Land (25 de marzo), el paquete remasterizado de Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp (8 de abril), Fire Emblem Warriors: Three Hopes (24 de junio), y Xenoblade Chronicles 3 (septiembre) son los otros videojuegos nuevos que se sumarán al extenso catálogo de Nintendo Switch.

Otras novedades que anunciaron en el Nintendo Direct son los dos nuevos modos para Metroid Dread, una prueba del Triangle Strategy, Earthbound y su precuela Earthbound Origin que se integran a Switch Online, y la llegada de los los clásicos Star Wars: The Force Unleashed (20 de abril), la trilogía Ezio de los juegos Assassin’s Creed (17 de febrero), una nueva versión del juego mecánico Front Mission 1 y 2 este verano y Chrono Cross (7 de abril).