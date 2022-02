“Estamos muertos”: Estos fueron los hechos reales que inspiraron a la serie de Netflix

Usuarios de redes sociales notaron que y que el último éxito de Netflix, “Estamos muertos” es una historia basada en hechos reales que conmocionaron a Corea del Sur en 2014.

Tras varias semanas de su estreno en la plataforma de streaming, el drama no solo se ha mantenido fuertemente dentro del top 10 de los más vistos, sino que recientemente se ha posicionado como la producción favorita en México y varios países del mundo.

¿Cuál es la tragedia real en la que se basaron para crear “Estamos muertos”?

En esta serie podemos ver la historia de un grupo de jóvenes que se quedan atrapados en su escuela luego de que un virus zombie atacara a toda su ciudad. La trama está basada en el webtoon de “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun, que se publicó entre 2009 y 2011.

Sin embargo, lo que pocos saben es que serie también se inspira en la tragedia del ferry Sewol, que ocurrió el 16 de abril de 2014 y en el que 304 pasajeros fallecieron, incluidos al rededor de 250 estudiantes de preparatoria en Corea del Sur.

Esta tragedia causó indignación en el país oriental debido a que aparentemente el personal encargado de la tripulación (incluido el capitán), ordenó permanecer en los camarotes y huyeron del barco, dejándolos sin la posibilidad de sobrevivir.

De acuerdo con la cultura que domina a este país, ninguno de los jóvenes se atrevió a desafiar las órdenes de su superiores y aguardaron en el ferry mientras se hundía. En cambio, en la historia de ficción, los profesores son quienes no ayudan a los alumnos y ellos son quienes se atreven a autoprotegerse.

Una de las curiosidades que envuelven a la trama, es que se utilizaron cintas amarillas en forma de moño, las cuales, representan una forma de homenaje a las víctimas que fallecieron ese día en el trágico accidente.

De igual forma, en la serie se pueden ver algunas escenas en las que los jóvenes graban mensajes para sus familias despidiéndose y que también sucedió en el accidente del 2014.

Si no la has visto, te compartimos el tráiler para que comiences a disfrutarla en casa: