Star Wars: ¿Cómo se creó la voz de Luke Skywalker en The Book of Boba Fett?

Ya es de conocimiento público que Luke Skywalker regresó en el penúltimo capítulo de The Book of Boba Fett, y para la pena de los fanáticos de Star Wars, no fue Mark Hamill quien interpretó totalmente al legendario personaje.

El actor real en el set para el papel del Maestro Jedi en la serie de Disney Plus es Graham Hamilton, quien asumió el rol en captura de movimiento, apoyado con la tecnología mejorada de eliminación de envejecimiento y falsificación profunda que le permitió verse tan real como un joven Hamill.

Si bien el CGI fue más que aceptable, tomando en cuenta la misión y la división de las críticas, algo que notaron los fans de Star Wars fue que la voz de Luke se escuchaba extraña.

Entonces, si Mark Hamill no interpretó físicamente al portador del sable de luz verde durante todo el rodaje y tampoco puso su voz en The Book of Boba Fett, ¿quién fue?

[ Es hora de que Lucasfilm busque un nuevo actor para el papel de Luke Skywalker y se olvide del CGI [FW Opinión] ]

Una computadora le dio voz a Luke Skywalker

Hamill tampoco había proporcionado su voz para el personaje en The Mandalorian, cuando regresó triunfalmente en el final de la segunda temporada para rescatar a Grogu y darle entrenamiento Jedi. En cambio, el creador del programa, Jon Favreau, explicó en su momento a Esquire que estaba completamente sintetizado.

Con el editor de sonido Matthew Wood, teniendo material de archivo del actor de 70 años durante esta era de fuentes antiguas de Star Wars, “pudieron dividirlo y alimentar la red neuronal para aprender estos datos”.

La serie de Boba Fett trajo de vuelta la versión de Luke cinco años después de El Regreso del Jedi, para poner al día a los fanáticos sobre cómo le está yendo a Baby Yoda desde el final de la temporada 2 de The Mandalorian.

Luke y Grogu (Disney+)

Según los créditos, Hamill fue incluido en el elenco, pero esta vez Scott Lang fue su doble y Graham Hamilton fue el artista de interpretación de movimientos. Está claro que Favreau y Lucasfilm trabajaron duro para asegurarse de que el trabajo de CGI en él fuera significativamente mejor, pero los fans criticaron la poca emoción en su rostro.

Otro punto que llevó a los seguidores a generar críticas en internet es el hecho de que Mark Hamill es conocido por ser un gran actor de doblaje. Además, para la comunidad de Star Wars en general es uno de los considerados actores intocables. Si no grabará las escenas y tampoco pondrá su voz en off, quizás lo mejor sea que Disney piense en otro actor para el papel del joven Luke Skywalker.

The Book of Boba Fett termina este miércoles 9 de febrero con su séptimo y último capítulo. Un nuevo poster promocional incluye a Luke y Grogu.