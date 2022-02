Todo listo para conocer a los nominados al Oscar y estos son los detalles que no te puedes perder

La noche más importante del cine y el espectáculo se acerca y los últimos preparativos se harán este martes, cuando se den a conocer a los nominados de la edición 94 de los Premios de la Academia.

Los comediantes Leslie Jordan (Will & Grace) y Tracee Ellis Ross (Black-ish) serán los encargados de hacer los anuncios desde las 8:18 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, con dos diferentes tandas para conocer a los distintos candidatos.

Tracee Ellis Ross

En la primera tanda se anunciarán las siguientes categorías: Actor de Reparto, Actriz de Reparto, Cortometraje Animado, Diseño de Vestuario, Cortometraje de Acción Real, Canción Original, Sonido, Guión Adaptado y Guión Original.

En la segunda tanda, pautada para las 8:31 am, hora del Este de los Estados Unidos, se anunciarán a los nominados de Actor Principal, Actriz Principal, Film Animado, Mejor Película, Cinematografía, Director, Documental Largo, Documental Corto, Edición, Película Extranjera, Maquillaje y Peinado, Música Original, Diseño de Producción y Efectos de Sonido.

¿Dónde se pueden seguir?

Los anuncios serán transmitidos en vivo por todas las plataformas digitales de la Academia: Oscar.com, Oscars.org, además de sus páginas de Facebook, Twitter y YouTube.

Se espera que entre las más fuertes candidatas a recibir varias nominaciones están CODA, The Lost Daughter, The Power of the Dog, West Side Story, King Richard y The Tragedy of Macbeth, además de Don’t Look Up y Being the Ricardos, quienes conformaron un gran reparto que también puede recibir algunas nominaciones.

Se busca presentador

Jimmy Kimmel Jimmy Kimmel Baby

La entrega de los Oscars se realizará el próximo 27 de marzo en el Dolby Theatre, de Los Ángeles, donde se espera un nuevo anfitrión para conducir el espacio, algo que no sucede desde 2018, cuando Jimmy Kimmel hizo el trabajo.

Desde entonces no se ha tenido a un solo anfitrión, por lo que tampoco se descarta que sean varias estrellas quienes conduzcan los Premios de la Academia de 2022.

Entre los nombres que se manejan están: Dwayne Johnson, Pete Davidson, Tina Fey, Amy Poehler, Maya Rudolph, Selena Gómez y Tom Holland.