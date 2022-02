Este es todo el contenido que tendrá el Blu-ray de Spider-Man: No Way Home

El furor por la última película del Universo Cinematográfico de Marvel no ha disminuido desde su estreno. Y es que Spider-Man: No Way Home se ha vuelto una de las películas más taquilleras de la franquicia de Disney gracias a sus fanáticos. Y si bien varios disfrutaron el filme en las salas de cine, ahora podrán revivir la emoción en casa con la edición Blu-ray que además tendrá una gran cantidad de contenido extra.

A pesar de que la película se estrenó a mitad de diciembre del año pasado, aún sigue en los cines dada la gran cantidad de personas que han asistido y que continúan haciéndolo. Sin embargo, los fanáticos podrán seguir nuevamente las aventuras del famoso héroe arácnido cuando salga la versión en Blu-ray a mediados de marzo.

El contenido extra que tendrá el Blu-ray de Spider-Man: No Way Home

A través de las redes sociales se ha filtrado todo el material extra que traerá la versión en Blu-ray de la famosa película protagonizada por Tom Holland. Esta colección equivale a más de 100 minutos de contenido adicional para que los fanáticos se emocionen aún más con la llegada del multiverso.

Entre estas características especiales se encuentran lo que parecen ser varias entrevistas al elenco, desgloses sobre la narración multiversal presente en la película, así como un par de recorridos de algunas de las secuencias más intensas de la película.

La lista completa de las características de bonificación se puede ver a continuación:

Escena eliminada - Escena de interrogatorio extendida (02:25)

Escena eliminada - El día de Peter en Midtown High (05:25)

Escena eliminada - Undercroft Montage (01:35)

Escena eliminada - El buen abogado de Happy (01:35)

Escena eliminada - La salida de Spidey (04:25)

Extra - Coreografía de acción a través del multiverso (06:25)

Extra - Un espectacular viaje de araña con Tom Holland (06:16)

Extra - Las realidades chocan, las arañas se unen (08:09)

Extra - Día de Graduación (07:07)

Extra - Introducción a Strange (05:05)

Extra - Tejiendo la web de Jon Watts (07:18)

Extra - Huevos de Pascua de Realidad Alternativa (04:45)

Extra - Un multiverso de malhechores (06:33)

Extra - Panel de héroes (07:17)

Extra - Panel de Villanos (08:44)

Extra - The Daily Bugle - La amenaza arácnida ataca otra vez (01:15)

Extra - The Daily Bugle - Psicópata arácnido (01:41)

Extra - The Daily Bugle - Red de mentiras (01:18)

Extra - Escena de acrobacias en la pelea en el apartamento(01:46)

Extra - Escena de acrobacias de la pelea en el escudo (01:47)

Extra - Materiales de marketing - Tom y Jacob: Detector de mentiras (01:58)

Extra - Materiales de marketing - Gira de prensa de Tom (01:03)

Extra - Materiales de marketing promocionales de Georgia (01:15)

Extra - Bloopers (04:01)

Extra - Tráilers adicionales (01:02)

¿Qué se puede esperar del contenido extra?

Para cualquiera que no se canse de Spider-Man: No Way Home, este grupo de características especiales y escenas eliminadas serán perfectas. Seguramente habrá mucho que desglosar y repasar minuto a minuto en un esfuerzo por reunir cada detalle de la película del héroe arácnido.

Entre el contenido, destacan un par de características: los paneles de héroes y de villanos. Esto podría ofrecer información valiosa sobre la realización de la película. Si esto es lo que muchos fanáticos asumen que van a estar en una colección de entrevistas entre los héroes y villanos de las películas, entonces aquí será donde se muestran varios detalles importantes.

Otro material que podría ser interesante es “Las realidades chocan, las arañas se unen”. Este es probablemente el contenido donde Jon Watts, Amy Pascal y Kevin Feige entrarán en detalles sobre cómo abordaron esta historia del Multiverso de Marvel y cómo fue para todos reunir a tres generaciones de Spider-Man en la pantalla.

