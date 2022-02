Dragon Ball GT cumple 26 años: ¿Qué significa ese “GT” en su nombre?

Dragon Bal GT cumplió 26 años este 2022. Y aunque no lo creas ese “GT” que acompaña el nombre fue decisión del propio Akira Toriyama. Esto, pese a que Dragon Ball GT es una serie no canónica de la obra de este autor, es decir un “Spin-Off”. En Kanzenshuu, una página especializada en la franquicida, se mencionó que el propio autor no se involucró ni en la historia principal ni los arcos narrativos secundarios.

Pero, deja en claro que hubo algo con lo que sí tuvo que ver directamente este mangaka: la selección de las siglas GT. Te explicamos su significado y no “no es Gran Turismo”. Al menos no “directamente”.

Su significado viene escrito por este autor en la introducción que viene en los Dragon Box GT, paquetes que compilaban los DVD’s de esta saga de la franquicia, en ellas dice que: “En el lenguaje de los coches, GT significa “Gran Turismo”: en otras palabras, un coche rápido y de gran potencia”. Pero, deja en claro que éste no fue el caso del animé, quería darle un significado más profundo.

Tiene que ver con el “GT” de los autos, pero no

El autor continúa en el mismo Dragon Box GT: “En este caso, hice que GT significara “Grand Touring”, un gran viaje porque el escenario de la serie era que estarían recorriendo el universo”. Parece que este mangaka quería dar una descripción general de la historia que aborda en Dragon Ball GT. Recordemos que todo empieza con Goku yendo al espacio junto a Trunks y a su nieta Pan para encontrar las esferas del dragón que existen más allá de la Tierra y el universo conocido.

Además de esta explicación, hay otra teoría sobre el significado de “GT” en Dragon Ball GT. En la GT Perfect File Vol. 1, una revista de colección de la franquicia de Akira Toriyama, se ha mencionado que el nombre también podría significar ‘Galaxy Touring’, aunque esto hace sentido con la temática de los arcos argumentales de la saga, esto no fue mencionado por el propio creador, así que se puede tomar como algo “no oficial”.

