Histórico personaje de Star Trek confirma contactos con J.J. Abrams para nuevo filme

El actor William Shatner, quien encarnó al capitán Kirk en la popular serie televisiva de la década de 1960 “Star Trek”, confirmó que están pensando en él para regresar a la famosa saga en la próxima entrega de la trilogía liderada por J.J. Abrams, según publicó The Hollywood Reporter.

Shatner, de 83 años, aseguró este fin de semana en la convención del cómic Wizard World Nashville, en Tennessee (EE.UU.), que fue contactado por Abrams para preguntarle si estaría interesado en participar en “Start Trek 3”.

“Me encantaría”, dijo Shatner al creador de la serie “Lost” y director de las dos últimas entregas de “Star Trek”.

Abrams ejerce de productor en “Star Trek 3”, película que supone el debut como realizador del guionista estadounidense de raíces mexicanas Roberto Orci.

Shatner no ofreció detalles de la trama y comentó que, por el momento, Orci estaba valorando una idea que implicaría contar con él.

“¿Cómo me pones a mí 50 años después en la película, como lo justificas? Sé que se trata de ciencia ficción, pero incluso a mí no se me ocurría una idea”, declaró el actor, cuyo próximo trabajo será como presentador de un programa de cocina a través de internet, según publicó hoy Variety.

La longeva saga “Star Trek” relata los viajes espaciales de la tripulación de una nave de exploración llamada Enterprise, que en sus misiones originales en la pequeña pantalla estaba capitaneada por James T. Kirk (Shatner), quien tenía como mano derecha a Mr. Spock (Leonard Nimoy).

Nimoy, de 83 años, ya retomó su personaje en las dos cintas de “Star Trek” comandadas por Abrams, “Star Trek” (2009) y “Star Trek Into Darkness” (2013).

Shatner apareció en otras adaptaciones anteriores de la serie a la gran pantalla como “Star Trek: The Motion Picture” (1979) y cinco secuelas que siguieron y se estrenaron entre 1982 y 1991. Volvió a encarnar a Kirk en “Star Trek: Generations” (1994).

Está previsto que “Star Trek 3” se ruede en los próximos seis meses.

EFE