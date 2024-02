Consejos para elegir el aparato de aire acondicionado que más le conviene

Los aparatos de aire acondicionado se han convertido en un elemento esencial en muchos hogares y lugares de trabajo en todo el mundo, y no sólo en la época de intenso calor como la que vivimos ahora en Chile, porque en invierno también son muy útiles para calefaccionar cualquier recinto.

Sin embargo, no hay que confundirse cuando nos hablan de ellos, en especial cuando estamos analizando comprar uno y no nos decidimos por alguno en particular. Porque en la medida que la demanda fue creciendo, los fabricantes se vieron en la necesidad de ir día a día mejorando su funcionamiento y su eficiencia energética. Como resultado, surgieron dos tipos: el aire acondicionado convencional y el aire acondicionado inverter.

¿Cuál es la diferencia? Aquí se lo explicamos, esperando que eso le ayude a tomar la decisión sobre el que más le conviene.

Un aparato de aire acondicionado convencional funciona mediante el encendido y apagado repetitivo de su compresor. Cada vez que éste se enciende, la temperatura de la habitación disminuye hasta alcanzar el nivel deseado, momento en que se apaga el compresor. Sin embargo, cada vez que se apaga, la temperatura comienza a aumentar de nuevo. Por lo tanto, debe volver a encenderse para mantener la temperatura deseada.

Por otro lado, los aparatos de aire acondicionado inverter funcionan de diferente manera. En lugar de estar encendiendo y apagando repetidamente el compresor, la velocidad de éste se ajusta de manera continua para mantener la temperatura deseada. Esto significa que el compresor nunca se apaga completamente, sino que mantiene un funcionamiento constante y suave.

Además, el aire acondicionado inverter utiliza tecnología de vanguardia que le permite ajustar la velocidad del compresor en función de las condiciones ambientales, por eso es más eficiente energéticamente hablando que el convencional. En promedio, el inverter puede ahorrar hasta el 40% en comparación con el convencional.

Aparte, otro factor a tener en cuenta es el ruido. Debido a que los aparatos de aire acondicionado convencional encendidos y apagados repetidamente, son más ruidosos que los inverter, que tienen un funcionamiento más suave y constante.

En resumen, los aparatos de aire acondicionado inverter ofrecen una serie de ventajas sobre los convencionales, incluyendo una mayor eficiencia energética, un funcionamiento más silencioso y una temperatura más estable. Por lo tanto, si estás buscando un aire acondicionado nuevo, es importante considerar la opción de uno inverter para obtener un mejor rendimiento.

Ahora, está claro que los aparatos de aire acondicionado inverter son más caros que los convencionales, por lo que es importante evaluar cuál es la mejor opción en función de las necesidades y presupuesto de cada usuario.