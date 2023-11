PlayStation 5: ¡Una guía con todo lo que necesitas saber!

Más importante aún, después de leer esto sabrás si éste es el regalo perfecto para un ser querido durante la próxima Navidad. Pero, ¿por dónde empezar?

Especificaciones técnicas del PlayStation 5 que debes conocer.

¿Qué distingue a esta consola? Bueno, fíjate en lo siguiente:

• Sin meterse en muchos detalles, entérate de que la CPU del PS5 tiene un procesador de ocho núcleos, lo cual mejora su capacidad de procesar y realizar múltiples tareas; mejorando el rendimiento general de la consola.

• Es la primera consola de Sony capaz de leer discos Blue-Ray en 4K, ¿sabías? ¡Significa que te permite ver tus películas y series preferidas!

• En cuanto a conectividad, la consola se destaca por su conexión a WiFi 6 y a Bluetooth 5.1.

• También se distingue en cuanto a almacenamiento secundario, pues posee más de 600 GB para que instales tus aplicaciones y juegos favoritos.

• Y claro, vale la pena resaltar su tecnología de audio 3D, así como sus múltiples puertos, en donde destaca la ranura para ampliación de almacenamiento SSD, que te permitirá instalar numerosos juegos y guardar sus datos.

Toda esta información vale mucho, pero resta mencionar otro factor igual de importante: ¿qué juegos podrías jugar en el PlayStation 5?

Cinco juegos exitosos para el PS5

Acá una breve lista de videojuegos populares que puedes jugar en el PS5:

1. “God of War”. Juega como Kratos, al servicio de los dioses griegos, en un mundo amplio y fascinante, donde la mitología está viva.

2. “The Last of Us”. El juego de “zombis” que más ha dado de qué hablar, debido el reciente estreno de la adaptación a la serie. Éste narra la aventura de dos personajes cruzando la versión apocalíptica de Estados Unidos.

3. “Uncharted”. Un videojuego de aventuras por excelencia, que te lleva a islas lejanas y edificaciones misteriosas de mano de un par de hombres que cazan tesoros.

4. “Destiny 2″. Un multijugador con lore muy profundo, en el que eres un guardián con poderes de la luz, cuya misión es batallar alienígenas y proteger a la humanidad.

5. “Borderlands 3″. Explora planetas en el confín de la galaxia y enfrenta a peligrosos integrantes de una agrupación que saquean las llamadas “tierras fronterizas”.

¡Hay de todo! Desde juegos históricos, de fantasía y ciencia ficción, shooters y juegos de rol, así como multijugadores. Esto comprueba que el PlayStation es una imperdible fuente de diversión y entretenimiento.

¿Cómo elegir la mejor consola para regalar?

Ahora que viene Navidad, el PS5 podría ser el regalo perfecto. Aunque, ¿cómo saberlo? Toma nota:

• Si esa persona es fanática de los videojuegos o lleva tiempo deseando jugar un título exclusivo de la consola (como “Death Stranding” o “Gran Turismo”), ¡sabes que le encantará el regalo!

• Puedes elegir un PS5 que no tenga tanto espacio de almacenamiento si es la primera consola de esa persona especial, y no va a jugar tantos juegos de inmediato.

• Igual, fíjate si el PS5 es una edición especial y por ende trae un juego incluido, tal como el PlayStation que ya incluye el célebre juego de Marvel’s Spider-Man 2. Si tu ser querido es fan de Spider-Man, ¡sería un regalo increíble!

Como consejo adicional, puedes regalar un par de audífonos o una tarjeta de memoria adicional; ambos productos que potenciarán la experiencia de juego de esa persona que quieres. Así, crearás un obsequio de Navidad inolvidable.