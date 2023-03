Cualquier día es una buena oportunidad para compartir con tus amigos una divertida tarde de videojuegos, pero, si en verdad quieres lucirte como anfitrión y pasar un día inolvidable, sigue estas recomendaciones que tenemos para ti.

Prepara el ambiente gamer

Parte de la magia de ponerse en los controles y empezar a jugar es pasar por la capacidad inmersiva de disfrutar cada juego, así que tu deber será transformar tu sala en una experiencia digna del más fiel gamer.

Puedes usar focos inteligentes para poner el color que desees, sacar a relucir tu pantalla más grande y, claro, los asientos más cómodos que puedas ofrecer para todos tus invitados.

Arma una tarde de videojuegos con amigos (Getty Images)

Jueguen con diferentes consolas

No todas las personas juegan a lo mismo y mucho menos en la misma consola, así que puedes proponer que lleven su favorita, así como controles y accesorios para explorar las diferentes opciones que cada una ofrece. Esto servirá para expandir los horizontes de todos y divertirse aún más.

Podrían probar algún juego de Mario Bros. o The Legend of Zelda en la Nintendo Switch, o el tan popular The Last of Us en PlayStation, así como una partida de Halo en la XBOX. Tú mejor que nadie sabes que las posibilidades son infinitas.

Jueguen con diferentes consolas (Getty Images)

¡Estrena juegos y abre tu mente!

Aunque todos tienen sus juegos favoritos, no está de más variar un poco. Aprovecha esta fiesta para ampliar tu catálogo y que tus invitados se diviertan a su manera.

Incluso, si pueden conseguir un juego que ninguno haya jugado aún, ¡sería increíble! La expectativa mantendrá a todos atentos y pueden turnarse para continuar las historias.

La botana, indispensable en tu reunión

¿Qué sería de una fiesta con amigos sin alimentos y bebidas? Te recomendamos tener todo lo que necesitas en cuanto a botana se refiere: papas, chicharrones, cacahuates, palomitas, frutos secos, jugos, refrescos y otras bebidas de su preferencia. ¡Todo lo que se les antoje!

Y si el apetito lo pide, pueden ordenar alguna pizza o preparar ustedes mismos algunas alitas a la BBQ o hamburguesas. Recuerda que a los amigos hay que ofrecerles lo mejor posible, especialmente cuando no los ves tan frecuentemente.

La botana, indispensable en tu reunión (Getty Images)

