Santa y los Reyes se volvieron gamers, ¡entérate!

Las fechas para compartir y regalar han llegado. Los pequeños (y no tan pequeños) del hogar preparan su lista de obsequios para Santa y los Reyes, razón por la que más que uno estará buscando precios increíbles en cuanto a tecnología refiere. Si ese es tu caso, entonces checa esta nota y descubre los regalos gamers que puedes encontrar ahorrando en línea.

Consolas de videojuegos

Con la cartita en mano es más fácil, así que ya no tienes que preguntarte si debajo del árbol de Navidad deba aparecer una PlayStation, XBOX o Nintendo Switch: revisa bien lo que los consentidos están anhelando recibir y, si definitivamente no tienes una pista, basta saber que las consolas de Sony y Microsoft están pensadas para ofrecer una mejor potencia gráfica y un catálogo de juegos para todos los gustos, mientras que la Switch posibilita portabilidad y juegos meramente familiares.

Sam's Club (Getty Images)

Computadoras gamers

Seguramente ya has escuchado de la popularidad que poseen estas herramientas de trabajo y entretenimiento. Las laptops gamers ofrecen una potencia y capacidad gráfica que no le piden absolutamente nada a las consolas de videojuegos, además de no requerir una pantalla para poder disfrutar los juegos, puesto que ya viene integrada en el equipo.

Además, si alguien usa programas de edición para carreras como Arquitectura o Diseño Gráfico, estas máquinas resultan más que ideales. ¡Una alternativa para los que quieren más!

Accesorios para el setup

Los gamers saben que no basta meramente con el juego, sino de la experiencia completa. Por eso Santa y los Reyes deberían tomar en cuenta accesorios que vuelvan la hora de los videojuegos algo excepcional. Desde controles o audífonos, hasta escritorios y las tan buscadas sillas gamer. Hay gustos para todos los géneros y edades, así que bastará con echar un vistazo.

Sam's Club (Getty Images)

Regalos navideños hasta tu hogar

Hoy la tecnología facilita todo, por lo que los regalos ya no tienen que llegar desde el Polo Norte; bastará una computadora o smartphone para pedir las compras y recibirlos hasta la comodidad de tu hogar. Hazte Socio de Sam’s Club con la Membresía Clásica para comenzar a aprovechar y ahorrar a lo grande en estas fechas en las que las compras inteligentes tienen más valor.

Considera también que la Membresía Benefits te ofrece beneficios extras en establecimientos como gimnasios, cines y escuelas de idiomas. Si quieres gozar más, está también la Membresía PLUS, con ella recibes el 2% de Recompensa y, si optas por pagar con Cashi más que efectivo en el Club físico, ¡son 4% en total (2% en la Membresía y 2% en Cashi)!

Descarga la App y entérate de más.

Los regalos están en sams.com.mx, ¡deja que la magia gamer corone la lista para Santa y los Reyes!