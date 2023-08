Feliz día videojugadores: ¿Por qué el 29 de agosto es el día del gamer?

Si eres fanático o fanática de los videojuegos: ¡Feliz Día del Gamer! Ahora, ¿sabes por qué se celebra esta fecha? No nació de un hito, ni del lanzamiento de alguna consola o juego. La razón desilusiona un poco.

El 29 de agosto es conocido mundialmente como el «día del gamer», porque el 29 de agosto de 2008 las revistas PlayManía, Hobby Consolas y PC Manía, las tres originarias de España, decidieron establecer esta fecha para celebrar el orgullo de ser fanático de los videojuegos.

Actual situación de los gamers (hobo_018/Getty Images)

Es una celebración muy reciente: apenas lleva 15 años. Pero la industria de los videojuegos lleva décadas entregando entretenimiento para todos. Y cada día somos más los fanáticos de este mundo de fantasía, historias y gráficos.

Según el portal de estadísticas globales, Exploding Topics, a nivel mundial, hay aproximadamente 3090 millones de jugadores activos de videojuegos. Esto, gracias a la pandemia: el número de jugadores aumentó y también el “perfil” del jugador se amplió a nuevos grupos de la población.

Mujeres gamers (Anastassiya Bezhekeneva/Getty Images)

La cifra global considera a videojugadores desde consola y PC, pero también a aquellos jugadores desde smartphones u otras plataformas. Hay que considerar que aumentó el número de jugadores ocasionales.

Sumado a lo anterior, para el 2024 se espera que existan 3320 millones de jugadores en todo el mundo. Estados Unidos tiene más de 3000 jugadores de esports. Asia es el hogar de casi 1.500 millones de jugadores. Y esto sigue creciendo.

Nintendo Switch Un niño juega con la Nintendo Switch en una tienda de la empresa en China, en 2021. (Zhang Peng/LightRocket via Getty Images)

Año tras año, la comunidad crece

Según la Asociación de Software de entretenimiento (ESA) en su estudio ‘Hechos esenciales sobre la industria de los videojuegos en 2020′ se evidencia que de 35 a 44 años es el rango de edad promedio de los jugadores de videojuegos, ya que 38% tienen entre 18 y 34 años y un 26% está en las edades entre 35 y 54. Actualmente, 2023, estas cifras no han mostrado gran variación.

Es un año de gran innovación, donde hemos visto a marcas de PC sumarse al universo de las consolas portátiles, donde los rumores de una nueva generación de consolas están presentes y donde hemos tenido grandes lanzamientos como: “The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom” o “Hogwarts Legacy”, entre otros.

Conoce la Xbox Series S, un regalo ideal para la familia Conoce la Xbox Series S, un regalo ideal para la familia

¿Y cómo celebrar?

Jugando. Ya sea en línea, con amigos en casa, en algún bar gamer o simplemente desde tu celular, la invitación de los videojuegos es siempre la misma: pasarlo bien en una realidad distinta. Este día es una oportunidad para festejar una afición que alguna vez fue vista con ojos críticos, pero que hoy es muy popular.

¿Tienes algún juego a medias? Termínalo. ¿Hay algún juego que desees? Revisa las tiendas online a ver si encuentras alguna interesante promoción. Disfrutar del juego solo, o acompañados por amigos, pareja, familia... ¡Opciones hay muchas!

Gamer mobile Foto de RODNAE Productions: https://www.pexels.com/es-es/foto/manos-telefono-inteligente-jugando-tecnologia-7915285/

¿Hay más días de celebración para nuestra comunidad?

Y atención gamers, que este NO ES el único día en que celebramos nuestro amor por estas historias en el mundo virtual.

El 12 de septiembre se conmemora el “Día de los Videojuegos en Estados Unidos”, originalmente establecido el 8 de julio. Te lo dejamos como dato, para que veas si en esa fecha encuentras algunas ofertas interesantes también. ¡A jugar!