La locura del DIY llegó a tu rostro: ¿Gente pidiéndole a ChatGPT cómo inyectarse bótox en casa? Sí, y es tan mala idea como suena

La Inteligencia Artificial ha irrumpido en nuestras vidas como un vendaval. Desde componer música y escribir poemas hasta generar códigos complejos y resolver ecuaciones matemáticas, herramientas como ChatGPT han democratizado el acceso a una cantidad inmensa de información y capacidades antes impensables. Es como tener un genio de la lámpara que te responde casi cualquier cosa, 24/7.

PUBLICIDAD

Lee también: Wimbledon 2025 sin jueces de línea: la tecnología que reemplazó a los humanos en el tenis más tradicional del mundo

Sin embargo, como ocurre con cualquier tecnología poderosa, su uso indebido puede tener consecuencias nefastas. Y aquí es donde entramos en el terreno pantanoso de la salud personal y la automedicación. El bótox, esa sustancia milagrosa (o demoníaca, según a quién le preguntes) que paraliza temporalmente los músculos faciales para alisar las arrugas, es un procedimiento médico.

Una investigación en curso de los CDC sobre inyecciones de bótox falsas y que han sido mal manipuladas esta causando las alertas.| Foto: Getty Images

Requiere un conocimiento profundo de la anatomía facial, esterilización, y la habilidad para identificar los puntos exactos de inyección para evitar desastres. Pero en un mundo donde la inmediatez y la búsqueda de atajos son la norma, la idea de “ahorrarse” una visita al especialista preguntándole a una IA cómo hacerlo uno mismo, se está convirtiendo en una preocupante realidad. ¿Estamos presenciando el nacimiento de una nueva epidemia de “cara congelada” o algo mucho peor?

Cuando la IA se convierte en tu “dermatólogo”: Un cóctel explosivo de riesgos

La premisa de pedirle a ChatGPT o cualquier otra IA generativa instrucciones para un procedimiento médico invasivo como inyectarse bótox es, en sí misma, una bandera roja gigante. Piénsalo: ¿confiarías tu rostro a un tutorial de YouTube que no tiene un título médico real? Probablemente no.

Inteligencia Artificial. Dos pioneros del aprendizaje por refuerzo, Andrew Barto, de 76 años, y Richard Sutton, de 67, son los ganadores del “Premio A.M. Turing” de este año, considerado el “Nobel de la Informática”.

Entonces, ¿por qué confiarías en un algoritmo que, por muy inteligente que sea, no tiene manos, no puede ver tu anatomía particular ni reaccionar a complicaciones en tiempo real? La IA es una herramienta basada en datos, patrones y textos. No tiene juicio clínico, ni experiencia práctica, ni la capacidad de entender el contexto individual de un paciente.

Las Instrucciones para inyectarse bótox que pueda proporcionar una IA serán genéricas, extraídas de bases de datos médicas o foros, sin adaptarlas a las particularidades anatómicas de cada persona. Los riesgos son variados y aterradores: desde resultados asimétricos (un ojo más caído que otro, una ceja permanentemente levantada como si estuvieras constantemente sorprendido), hematomas severos, infecciones, hasta daño nervioso permanente.

PUBLICIDAD

Evite los medi spas y las fiestas de Botox, y obtenga su Botox únicamente en el consultorio de un médico.| Foto: stock.adobe

Inyectar bótox en el lugar equivocado puede afectar músculos vitales para la expresión facial o, en casos extremos, generar problemas de visión o deglución si la toxina se propaga. Es el equivalente digital a intentar operarte de apendicitis con un bisturí de juguete y un tutorial de TikTok. La IA puede darte la receta de un pastel, pero nunca te dirá cómo evitar quemarte al sacarlo del horno si no has encendido el fuego correctamente.

La paradoja de la información: Mucho texto, poco criterio médico

Uno de los grandes atractivos de ChatGPT es su capacidad para procesar y sintetizar vastas cantidades de información. Le preguntas algo, y te devuelve una respuesta coherente y estructurada, a menudo con una autoridad que puede resultar engañosa. Esto es precisamente lo que lo hace peligroso cuando se trata de temas médicos sensibles. La IA no “entiende” lo que está diciendo en el mismo sentido que un médico.

Simplemente, compila información de su entrenamiento para generar una respuesta que “parece” correcta. No hay un juicio ético, ni una valoración de riesgo, ni una comprensión de las implicaciones vitales de sus propias “recomendaciones”.

La gran pregunta: ¿Estamos perdiendo el sentido común en la era de la IA?

Hemos navegado por las aguas turbias de la autoinyección de bótox con la ayuda de ChatGPT, desglosando los múltiples riesgos y dilemas éticos que esto conlleva. Desde los peligros físicos de una mala aplicación, pasando por la peligrosa autoridad que parece tener la IA sin un criterio médico real, hasta la responsabilidad de los desarrolladores y la preocupante tendencia general del DIY médico. Es un tema que nos obliga a reflexionar sobre nuestra relación con la tecnología y con nuestra propia salud.

Foto: Instagram

En un mundo donde la información está al alcance de un clic y la Inteligencia Artificial parece tener todas las respuestas, ¿estamos perdiendo la capacidad de discernir cuándo una tarea requiere una habilidad y un juicio humano insustituibles? La inmediatez y el deseo de ahorro no deberían ser las brújulas que guíen decisiones tan críticas como las que afectan a nuestra salud y apariencia.

Así que, la pregunta final es: ¿estamos listos para poner límites a lo que le pedimos a la IA, especialmente cuando nuestra integridad física está en juego? O seguiremos buscando atajos peligrosos, confiando en algoritmos para tareas que solo deberían ser realizadas por manos expertas y mentes bien entrenadas. ¡Tu rostro te lo agradecerá... o te lo reprochará para siempre!