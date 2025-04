¿Cómo evitar el ataque de un tiburón? Científicos revelan un método más sencillo de lo que piensas

Esta imagen que están viendo en la portada debe ser una de las escenas más aterradoras, para quienes quieren explorar los océanos o se dan un chapuzón en el mar. Ver que un Tiburón viene a toda velocidad, es prácticamente una sentencia de muerte.

PUBLICIDAD

Lee más sobre ciencia: [Hallazgo arqueológico de novela en China: Encontraron que la “Princesa Roja” tenía los dientes pintados con mercurio]

¿Realmente lo es? En ocasiones hemos visto como hay paquetes turísticos que ofrecen nadar en un cardumen de tiburones. Esa debería ser nuestra primera señal para notar que estos animales marinos, no son tan peligrosos como algunos lo pintan.

Sí, ciertamente si un animal de estos te llega a ver como presa seguramente te arrancaría un pedazo de piel, una extremidad o hasta tu vida. Sin embargo, el tiburón no te atacará si no se siente en peligro.

El Dr. Eric Clua, especialista en tiburones e investigador de la Universidad PSL, indica que un 98% de las mordidas de tiburón son producto de una acción defensiva del animal. El pez gigante se siente en peligro y reacciona ante su instinto de supervivencia.

Tiburón blanco en las Islas Galápagos X.

Es por eso que, según lo que recomienda el mismo Eric Clua, el mejor método para protegerse de un tiburón o evitar un ataque, es quedarse tranquilos e ignorar que está allí. Suena fácil en palabras y sabemos que en acción es muy distinto, pero es la única manera (y tu mejor opción) para sobrevivir y contar la experiencia.

"No interactúe físicamente con un tiburón, incluso si parece inofensivo o está en peligro. Estos son animales potencialmente peligrosos, y no tocarlos no sólo es una decisión prudente, sino también una muestra del respeto que les debemos“, dijo Clua en diálogo con Daily Mail.

PUBLICIDAD

Datos del mismo científico revelan las siguientes características de los tiburones:

"A pesar de su temible reputación, sólo se producen unas 100 mordeduras de tiburón al año, de las cuales aproximadamente el 10 por ciento son mortales.

Los tiburones pueden morder por una multitud de razones, que van desde la competencia y el territorialismo hasta la depredación".