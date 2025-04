Parece comedia de ficción: EE.UU planeó lanzar una “bomba gay” que convertía a sus contrincantes en homosexuales

Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos ha intentado literalmente cualquier cosa, para poder ganar un conflicto bélico. Documentos que fueron recientemente desclasificados muestran que hace más de 30 años tenían un proyecto de “bomba gay” que lanzaba componentes químicos, con los que los soldados contrincantes se volvían homosexuales.

Parece el extracto de un episodio de Rick & Morty, en realidad luce como algo de comedia de ficción, pero la verdad es que fue un proyecto real, según reseña Daily Mail.

La información sobre este proyecto que nunca fue usado, la revelaron documentos oficiales a los que tuvo acceso el Proyecto Sunshine, una organización que está en contra de las armas biológicas.

Este proyecto fue iniciado por científicos del Laboratorio Wright, en 1994. Gastaron alrededor de 7.5 millones de dólares en un arma, no letal, “que contenía una sustancia química que haría que los soldados enemigos se volvieran homosexuales“, reza parte de uno de los documentos.

Quienes impulsaban este proyecto aseguraban que las unidades que sufrieran la explosión de una de estas bombas se iban a “desintegrar”. ¿Cómo? Pues porque “todos sus soldados se volverían irresistiblemente atractivos entre sí“.

No hay evidencias físicas de los restos de la bomba, de la sustancia o de que haya sido probada para certificar de que funcionara. Sin embargo, existe registro de que el Pentágono presentó una propuesta al la autoridad científica más alta de aquel entonces, la Academia Nacional de Ciencias.

Documentos de la supuesta bomba gay

Un arma no letal

El medio antes citado explica que el desarrollo de esta arma se impulsó en un contexto de hace 31 años, en donde la homofobia era común y lamentablemente aceptada en instituciones públicas de los Estados Unidos.

Para justificar su uso, los impulsores de esta bomba explicaban que el arma era no letal y que sería usada para “desintegrar” grupos peligrosos.