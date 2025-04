“Esto no es la desextinción de una especie”: científicos explican que los tres lobos son híbridos experimentales

Esta segunda semana de abril comenzó con una noticia que sacudió a la comunidad científica internacional. La empresa Colossal Biosciences informó que había clonado, con éxito, tres ejemplares de lobo terrible, también conocidos como lobo gigante o lobo huargo, una especie que se había extinguido de la Tierra hace 13.000 años.

PUBLICIDAD

Lee más sobre ciencia: [Científicos norteamericanos clonan una especie de lobos como los de Game of Thrones]

La información y las imágenes de los tres lobos, en su estado de cachorros, le dio la vuelta al mundo. Ver este logro, como un hito de la ciencia y el avance de la tecnología, generó opiniones divididas en las redes sociales.

Por un lado estuvieron los que celebraron este tipo de avances, que se pueden comparar con logros similares a los de la misma empresa, que hace unos meses hizo crecer el pelaje del (también extinto) mamut lanudo en ratones de laboratorio.

Clonar a un animal ayuda a la humanidad a evitar la extinción de razas que son fundamentales para nuestros ecosistemas.

Sin embargo, también estuvieron los que criticaron que se haya realizado esta acción, porque podría ser peligroso para la biodiversidad actual del mundo, ya que este animal vivió hace 13.000 años.

Lobo huargo - foto de Colossal Biosciences

“No es una desextinción”

De todos los grupos que opinaron sobre este evento, en FayerWayer tenemos que destacar lo que dijo la comunidad científica. Diferentes medios internacionales consultaron a genetistas e investigadores en general, que explicaron que lo que hizo la empresa Colossal Biosciences no es una desextinción: lo que hicieron fue crear un animal híbrido de lobo gris, animal que actualmente vive en la Tierra.

PUBLICIDAD

"No se puede hablar de desextinción, sino de lobos modificados genéticamente. Como no se ha publicado el genoma del lobo huargo, no sabemos cuántos genes lo diferencian del lobo gris, pero atendiendo al tiempo de divergencia de ambas especies (unos 4 o 5 millones de años), serán varios miles (de genes)“, dijo Carles Lalueza-Fox, investigador y paleogenetista del Instituto de Biología Evolutiva (IBE), según Cooperativa.CL.

"Si lo comparamos con nosotros y los neandertales, cuyos linajes se separaron hace solo una décima parte del tiempo de las dos especies de lobos, tenemos un 2% de sus genes, pero nadie diría que somos neandertales. Mucho menos en el caso de los lobos gigantes", añadió.

National Geographic, por su parte, habló con Miguel Pita, doctor en Genética y Biología Celular de la Universidad Autónoma de Madrid. El letrado dijo, sin rodeos, que la desexticción no existe.

“En realidad, la desextinción, en sentido estricto, no es posible. Lo que ha desaparecido no puede recuperarse tal cual era. Lo que sí se puede hacer es una aproximación genética: una mezcla entre especies extintas y especies vivas. Por eso, los científicos preferimos decir que desextinguir, como tal, es imposible“, explicó el genetista.