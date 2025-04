Si comes estos alimentos, puedes mejorar la salud de tus ojos, dice un estudio

Aunque no suele estar al tope de la lista cuando se habla de alimentación saludable, la salud ocular también está ligada a lo que comemos. Y no, no se trata solo de comer zanahorias por reflejo. Según un nuevo estudio, algunos alimentos pueden proteger los ojos del desgaste natural que ocurre con la edad, y hasta reducir el riesgo de enfermedades visuales comunes.

La idea no es complicarse: una dieta balanceada, baja en grasas, rica en verduras, frutas, pescado y agua, ya cubre bastante terreno. Pero si querés sumar un empujón extra para tus ojos, hay ingredientes específicos que marcan la diferencia.

Los elegidos para una vista más nítida

Pimientos rojos crudos : tienen más vitamina C por caloría que cualquier otra verdura. Pero ojo, el calor la destruye, así que mejor crudos. La vitamina C cuida los vasos sanguíneos de los ojos y podría ayudar a prevenir cataratas. También hay buena dosis de esta vitamina en el bok choy, coliflor, papaya y frutillas.

: tienen más vitamina C por caloría que cualquier otra verdura. Pero ojo, el calor la destruye, así que mejor crudos. La vitamina C cuida los vasos sanguíneos de los ojos y podría ayudar a prevenir cataratas. También hay buena dosis de esta vitamina en el bok choy, coliflor, papaya y frutillas. Verduras de hoja verde oscura : como la espinaca, la col rizada o la berza, combinan vitaminas C y E con carotenoides como la luteína y la zeaxantina , que ayudan a prevenir cataratas y degeneración macular.

: como la espinaca, la col rizada o la berza, combinan , que ayudan a prevenir cataratas y degeneración macular. Salmón, atún y trucha : son ricos en omega-3 (DHA y EPA) , esenciales para el funcionamiento de la retina. También ayudan contra la sequedad ocular y podrían proteger del glaucoma.

: son ricos en , esenciales para el funcionamiento de la retina. También ayudan contra la sequedad ocular y podrían proteger del glaucoma. Frutas y verduras naranjas : tienen betacaroteno , precursor de la vitamina A, que es clave para adaptarse a la oscuridad. Las batatas, las zanahorias, el melón cantalupo y los albaricoques son buena fuente.

: tienen , precursor de la vitamina A, que es clave para adaptarse a la oscuridad. Las batatas, las zanahorias, el melón cantalupo y los albaricoques son buena fuente. Ostras y carnes magras : el zinc que aportan es clave para transportar la vitamina A al ojo. Si las ostras no te entusiasman, podés obtener zinc del cerdo, pollo o res.

: el que aportan es clave para transportar la vitamina A al ojo. Si las ostras no te entusiasman, podés obtener zinc del cerdo, pollo o res. Huevos : sí, también sirven. La yema contiene luteína, zeaxantina y zinc. Todos estos ayudan a filtrar la luz azul y a proteger la mácula, la parte del ojo responsable de la visión central.

: sí, también sirven. La yema contiene luteína, zeaxantina y zinc. Todos estos ayudan a filtrar la luz azul y a proteger la mácula, la parte del ojo responsable de la visión central. Semillas de girasol y almendras : con una sola porción ya cubrís la mitad de la vitamina E recomendada por día. Esta vitamina ayuda a prevenir cataratas y frena la progresión de la degeneración macular. También podés sumar avellanas y maní.

: con una sola porción ya cubrís la mitad de la vitamina E recomendada por día. Esta vitamina ayuda a prevenir cataratas y frena la progresión de la degeneración macular. También podés sumar avellanas y maní. Brócoli y coles de Bruselas : son una bomba antioxidante. Con vitaminas A, C y E, protegen las células oculares de los radicales libres, moléculas que desgastan los tejidos con el tiempo.

: son una bomba antioxidante. Con vitaminas A, C y E, protegen las células oculares de los radicales libres, moléculas que desgastan los tejidos con el tiempo. Frijoles y legumbres : además de ser altos en fibra, son una fuente sólida de zinc . Garbanzos, lentejas, frijoles rojos… todos suman para proteger la visión nocturna y retrasar enfermedades oculares.

: además de ser altos en fibra, son . Garbanzos, lentejas, frijoles rojos… todos suman para proteger la visión nocturna y retrasar enfermedades oculares. Calabaza: aporta luteína, zeaxantina, vitamina A, vitamina C y hasta algo de omega-3, según la variedad. Un todoterreno.

Comer bien es ver bien (pero no lo es todo)

No alcanza solo con sumar estos alimentos. Dormir bien, no fumar, hacer ejercicio y controlar la presión arterial también son parte del combo para cuidar la vista a largo plazo. La buena salud visual no es mágica, pero sí es bastante comestible.