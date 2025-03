Ojo con los teléfonos: Pueden convertir a niños en adolescentes nerviosos y deprimidos, dice un estudio

Si estabas dudando sobre cuándo es buen momento para darle un smartphone a tu hijo, la ciencia acaba de lanzar un ¡espera un segundo! bastante contundente. Un estudio de ocho años descubrió que más tiempo frente a pantallas durante la infancia = más síntomas de depresión y estrés en la adolescencia.

Y sí, el villano principal parece ser ese objeto brillante que todos llevamos en el bolsillo: el teléfono móvil.

¿Qué descubrieron exactamente?

Investigadores de Finlandia hicieron un seguimiento a 187 niños desde que tenían entre 6 y 9 años hasta que llegaron a la adolescencia. Monitorearon todo: cuánto se movían, qué comían, cómo dormían y, por supuesto, cuánto tiempo pasaban pegados a una pantalla.

¿Resultado? Aquellos que eran más amigos de las pantallas —y en especial del celular— terminaron siendo adolescentes más propensos a sentirse estresados y deprimidos.

El celular, el peor de la clase

El dato más fuerte fue este: el uso de dispositivos móviles durante la infancia estuvo fuertemente relacionado con síntomas depresivos en la adolescencia. El efecto fue tan claro que los investigadores lo catalogaron como de “magnitud moderada”, lo que en términos científicos es como decir “alerta roja”.

¿Y qué sí ayuda?

¡Moverse! Los chicos que hacían más ejercicio, sobre todo en entornos supervisados (como deportes o actividades en grupo), mostraron una mejor salud mental en la adolescencia. Así que sí: el fútbol del fin de semana o las clases de natación podrían estar haciendo mucho más de lo que pensabas.

Por cierto: ni el sueño ni la alimentación mostraron un vínculo tan fuerte con el bienestar mental como las pantallas y la actividad física. Ojo, no es que no importen, pero en este estudio en particular, no fueron tan determinantes.

¿Qué podemos hacer?

La receta no es nueva, pero sí urgente:

Menos tiempo de pantalla , sobre todo en celulares.

, sobre todo en celulares. Más actividad física estructurada , como deportes o programas dirigidos.

, como deportes o programas dirigidos. Y lo más importante: lograr un equilibrio real entre ambas cosas.

Porque lo más preocupante fue esto: los adolescentes con poco movimiento y mucho tiempo frente a pantallas fueron los que peor salud mental tuvieron. No basta con “quitarle el celular” o solo “mandarlo a correr”. Hay que trabajar ambas cosas a la vez.

El mensaje final

No se trata de demonizar la tecnología (porque seamos honestos, ya es parte de nuestras vidas), sino de crear hábitos digitales más saludables desde chicos. Este estudio no es una predicción apocalíptica, pero sí una alerta con evidencia fuerte detrás.

Y aunque el estudio se hizo en Finlandia, no hay razón para pensar que en otras partes del mundo sea muy diferente. Así que, si estás buscando excusa para decir: “¡Basta de tablet por hoy!”, aquí la tienes.