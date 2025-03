Cambio de hora en Chile: esta tecnología aprobada por la FDA te ayuda a dormir mejor

Según el informe “Termómetro de la Salud Mental en Chile ACHS-UC” (2021), un 44% de los adultos chilenos sufre de insomnio, siendo las mujeres y las personas entre 45 y 54 años los más afectados. De ellos, el 16,3% presenta insomnio severo, mientras que un 20% de la población padece de insomnio crónico. La tecnología podría ser clave para combatir esto.

PUBLICIDAD

Es que el cambio de luz y de horario, tiene un impacto significativo en el estado de ánimo y bienestar de las personas. Esto, debido a que influye en los ritmos circadianos, que regulan el sueño, la energía y la producción de hormonas como la melatonina y la serotonina. La disminución de la luz natural, especialmente en invierno o tras un cambio de horario, puede generar sensaciones de fatiga, desánimo e incluso depresión estacional (TAS).

Recordemos que en Chile el cambio de hora es en el mes de abril, más vale estar preparados.

Dormir 8 horas Cuidar del sueño es importante.

Zleep, tecnología al rescate

Ante este problema, es que nace Zleep, dispositivo que emplea la tecnología CES (Electroestimulación Craneal), y que es un método no farmacológico para tratar el insomnio, la ansiedad. La tecnología CES ha sido aprobada por la FDA y es un tratamiento libre de fármacos, no tóxico y sin efectos secundarios.

Este método aplica microcorrientes eléctricas de baja intensidad y frecuencia a través de los lóbulos de la oreja, ayudando a restaurar los niveles de neuroquímicos alterados por el estrés. Como resultado, se promueve un sueño profundo y reparador, lo que puede ser clave en épocas de cambios de horario y alteraciones del ritmo circadiano.

zleep kinegun

De hecho, el estudio “Synergic Effects of Cranial Electrotherapy Stimulation with Sleep Hygiene in Patients with Chronic Insomnia”, publicado en J Sleep Med en 2019, investigó el efecto terapéutico de la tecnología CES, combinada con higiene del sueño en pacientes con insomnio crónico. Se trató de un ensayo prospectivo, doble ciego y controlado aleatorizado, en el que participaron 27 pacientes con insomnio crónico, asignados aleatoriamente a dos grupos: grupo de terapia con microcorriente craneal (MC) y grupo placebo.

Todos los pacientes recibieron educación sobre higiene del sueño, y se evaluaron el Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh (PSQI) y el Índice de Gravedad del Insomnio (ISI) al inicio del tratamiento, a las 2 semanas y a las 4 semanas.

PUBLICIDAD

Respaldado por múltiples estudios

Los resultados mostraron que en el grupo tratado con CES, el PSQI y el ISI disminuyeron de manera constante hasta las 4 semanas de tratamiento, mientras que en el grupo placebo estos índices disminuyeron en las primeras 2 semanas, pero volvieron a aumentar posteriormente. En conclusión, el estudio demostró que la combinación del tratamiento con la tecnología CES (que trabaja el dispositivo Zleep) y la higiene del sueño, es efectiva en el tratamiento del insomnio crónico, ya que se observó una mejora sostenida en la calidad del sueño durante al menos un mes.

Especialistas en el descanso recomiendan dormir sin ruido en la habitación. (Especial)

“El uso médico de la electroterapia ha sido mayormente enfocado en el manejo del dolor. Sin embargo, la FDA aprobó su uso en casos de ansiedad e insomnio. Este método ha demostrado efectividad en numerosos estudios controlados, doble ciego y con placebo”, explica Vicente Caerols, Gerente General de Kinegun, empresa que comercializa Zleep en el país.

Actualmente, existen más de 125 estudios de investigación en humanos que avalan la eficacia de la electroestimulación craneal, sin que se reporten efectos adversos duraderos. Además de mejorar la calidad del sueño y reducir la ansiedad, este método ha demostrado múltiples beneficios, como la disminución del dolor crónico, la optimización del rendimiento cognitivo y la reducción del estrés.

También ha mostrado mejoras significativas en la calidad de vida de pacientes con fibromialgia, reducción de la intensidad de migrañas y cefaleas tensionales, y un aumento del efecto de la anestesia en un 37%, permitiendo reducir su dosis.