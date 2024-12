¿Podría ocurrir de nuevo? Una capa de nieve cubrió TODA la Tierra hace 700 millones de años

La vida está compuesta por ciclos. Ocurre en nuestra cotidianidad, en los procesos de la naturaleza y hasta en la existencia de los planetas y sistemas solares. La Tierra, al ser parte de una fuerza de gravedad mayor a la que conocemos, no escapa de ellos y en teoría, cada 100.000 años se registran lo que conocemos como eras de hielo.

Consisten en que las temperaturas gélidas que suelen registrarse en los polos se extienden hacia regiones más cercanas al meridiano de la Tierra. Tienen tendencia a durar (al menos la última) entre 10 mil y 15 mil años.

Sin embargo, hubo un evento que desafió toda comprensión que se tenía de este ciclo. Hubo una época en la que TODO el planeta quedó cubierto y se veía como una enorme bola de nieve.

Tierra Bola de nieve

Un reciente estudio de la Universidad de Colorado en Boulder ha aportado evidencia física concluyente sobre uno de los fenómenos más extremos de la historia geológica de nuestro planeta: la “Tierra bola de nieve”. Este evento, ocurrido entre 720 y 635 millones de años atrás durante el período Criogénico, transformó al planeta en un inmenso globo cubierto de hielo, con temperaturas medias cercanas a los -50 °C.

La investigación, publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, se centró en las Montañas Rocosas de Colorado, específicamente en las formaciones de arenisca Tava, que contienen rastros de glaciaciones masivas.

Utilizando espectrometría de masas por ablación láser, los científicos demostraron que estas rocas estuvieron sometidas a una intensa presión causada por glaciares de varios kilómetros de espesor. Este descubrimiento es clave, ya que Colorado, durante este período, se encontraba en el ecuador terrestre, lo que confirma que el planeta estuvo completamente congelado, incluso en regiones tradicionalmente cálidas.

La Tierra bola de nieve

De acuerdo con una reseña de @exoplanetascom, la teoría de la Tierra bola de nieve ha sido debatida desde 1992, pero hasta ahora carecía de pruebas que mostraran la presencia de glaciares en los interiores continentales.

Este hallazgo no solo refuerza la teoría, sino que también tiene implicaciones para comprender cómo la vida primitiva evolucionó en un ambiente tan hostil. Tras el deshielo, se cree que surgieron los primeros organismos multicelulares, un salto evolutivo crucial que transformó los ecosistemas terrestres.

El evento Tierra bola de nieve también plantea interrogantes sobre el clima global y cómo los cambios extremos pueden moldear tanto la geología como la vida en el planeta. Según Liam Courtney-Davies, autor principal del estudio, este episodio demuestra la interrelación entre el clima y la evolución de la vida en la Tierra, reseñó Europa Press.