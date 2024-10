Suplementos en forma de gomita | Cada vez son más y es una idea tan buena, como revolucionaria

¿Tal vez comenzó antes? Pero la historia de TopGum, la empresa israelí que nació como fábrica de dulces ahora crea suplementos personalizables en forma de gomitas, es una de las más conocidas de este fenómeno. TopGum fue creada en 2004, año en el que empezó exitosamente a desempeñarse en la industria de los dulces y la confitería, transformándose en una empresa líder a nivel internacional. Pero hace ya hace cinco años la empresa israelí ingresó en el mercado de los suplementos, y ahora ha desarrollado una línea de gomitas nutracéuticas que son personalizables en sabor, forma y color, y están formuladas casi sin azúcar.

En el último tiempo, las gomitas han ganado terreno en el mundo de los suplementos, ya que tanto a los adultos como a los niños les resulta más fácil su ingesta, porque son adaptables y agradables para el paladar. Para quienes no toleran (o mejor dicho no toleramos) mucho la ingesta de pastillas, esta solución ha sido perfecta.

¿Y gomitas para qué?

Buscando información sobre esto, con nuestro amigo Google y nuestra amiga IA, encontramos Yummy Life. Sobre “qué son” responden que las gomitas “están formuladas cuidadosamente con ingredientes de alta calidad, como vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales, que se absorben fácilmente en el cuerpo”. “Al consumirlas, proporcionan un método sabroso y conveniente para complementar tu dieta y mejorar tu salud general”, agregan. Cabe destacar que éstas, al estar en Chile, tienen autorización del Minsal, pero en cada país de Latinoamérica deberán contar con autorización de la autoridad y es que no lo olvides: no son dulces, son un suplemento.

Una de las categorías más comunes de este tipo de gomitas suelen ser las de “belleza”. En el caso de Yummy Beauty, esta formulado con ingredientes naturales que promueven el crecimiento y fortalecimiento del cabello, piel y uñas. Potenciado con Biotina, vitamina A, E Y B12. Llevándolo al campo de la salud, hay que decir que la combinación de biotina, vitamina A, E y B12 es son clave para mantener uñas y cabello sanos, mientras que las vitaminas A y E son antioxidantes clave para una piel más luminosa. Por su parte, la Vitamina B12 también aporta algo muy importante: Protege el cuerpo, mejorando los niveles de colesterol y reforzando las defensas.

Dormir y relajarse, también es algo “muy buscado en internet” a la hora de relacionar esa búsqueda con este formato de suplementos en gomita. Por ejemplo, en el caso de Yummy Sleep, combina L-Triptófano: Precursor de la melatonina, Magnesio: Relajante muscular, Vitamina B6: Facilita el sueño y Zinc: Promueve un sueño reparador. Mientras que su versión “Calm” contiene Té Azul: mejora el estado de ánimo, Biotina: Fortalece pelo y uñas, Sulfato de Magnesio: Calma y relaja y Vitamina B6: Ayuda al desarrollo cerebral normal y mantener saludable al sistema nervioso y al sistema inmunológico.

Una manera “más amigable”

Conversamos con la nutrióloga Natalia Díaz quien nos señala que “a veces es complicado sumas alimentos nuevos en la rutina de las personas y hay ciertos elementos que se hacen más complejos de sumar”. “Esto de las gomitas ha ido en crecimiento, y permite sumar vitaminas y nutrientes de manera fácil y sin rechazo”, nos cuenta. No tan solo por sumar alimentos distintos, “si no que hay personas que no toleran mucho las pastillas, y el formato cápsula que solía ser el más común, les puede resultar molesto”, agrega.

Para Díaz, esta es una manera más amigable incluso para los niños. “Siempre consulte con un profesional para asesorarse, pero por ejemplo, esto de las gomitas también puede ser una buena herramienta para dar vitaminas a los niños, obviamente, consultando a un médico pediatra”, nos señala la nutrióloga.

Otras gomitas para la salud

Más allá del ejemplo “local” que encontramos con Yummy, quisimos investigar como va el fenómeno en el mundo, tomando en cuenta el ejemplo inicial, pero ver que tanto más se ha masificado esto y que otra soluciones de salud vienen en forma de gomita.

Encontramos un interesante ejemplo de la UVM de México, donde estudiantes de Nutrición de esa universidad crearon una gomita que ayuda a prevenir enfermedades crónico degenerativas como el cáncer, la diabetes e hipertensión. Publicado por Milenio, el medio señala que la fórmula fue elaborada a base de agar-agar y enriquecida con probióticos de Natto, un derivado de la soya enriquecido con la bacteria Bacillus subtillis.

Alexis Andrey, Jennifer Naif, Edgardo Martínez y Celeste Puentes presentaron el proyecto en el Quinto Encuentro Nacional de Nutrifición y QFBT. El Natto tiene potenciales beneficios para las enfermedades crónico degenerativas, sin embargo, al no tener buen olor ni apariencia, su consumo no es muy buen aceptado. Por otro lado, el agar-agar es un agente gelificante extraído de las algas. Es de origen vegetal y ayuda a restaurar la microbiota intestinal.

Con la combinación de estas sustancias, los pacientes que consuman las gomitas podrán tener beneficios en su regeneración digestiva y absorber mejor los nutrientes en su organismo.

Otras soluciones "dulces" para la salud: un helado

Otras soluciones “dulces” para la salud: un helado

Helado. Estudiantes de la misma UVM, Universidad del Valle de México, elaboraron un helado a base de garambullo, un fruto cactáceo, que tiene un bajo índice glucémico y alto contenido en fibra, informó la institución. Es un helado pensado en quienes sufren diabetes y habían tenido que abandonar este alimento.

El producto es endulzado con inulina, que es una sustancia o material colorante que se extrae de la planta de la ínula y tiene propiedades curativas, y además forma parte de la fibra alimentaria. La parecer, el campo de las “golosinas” pero creadas con los ingredientes correctos, pueden transformarse en aliadas de la salud.