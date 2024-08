Proyecto Solspace, paneles solares que funcionan de noche y te contamos como funcionan

Los paneles solares parecen ser la respuesta a la generación de energías renovables en busca de atacar el cambio climático y la contaminación ambiental que con el paso del tiempo se volvió una tecnología que ahora está al alcance de millones de hogares en el mundo sin embargo, tenía hasta ahora la limitante de sólo funcionar en el día misma, que no existirá de ahora en adelante.

Gracias a un equipo de científicos en la Universidad de Glaslow en Escocia, se han propuesto revolucionar esta forma de generar energía con una nueva técnica basada en espejos gigantes que pondrán en orbita, lo anterior gracias a que detectaron que paradojicamente, las horas del día donde más se necesita de electricidad es en la noche.

Apesar de ser de noche, los espejos generarán electricidad gracias a estar recubiertos de una película hecha de aluminio con Kapton, un aislante eléctrico de alto rendimiento para así logar estabilidad y protección térmica que almacene la energía incluso en momentos de oscuridad. Enfatizando que una de las particularidades de este método será su forma hexagonal, al ser la ideal para logar un efecto reflectante de la luz pues se busca que pueda hacer un efecto de rebote del so a la tierra.

En otras palabras, estos espejos funcionarán como giroscopios gigantes que desde el espacio y gracias a su capacidad de orientarse en cualquier dirección, podrán captar grandes cantidades de energía, teniendo la capacidad de iluminar desde el cielo en un área de hasta diez kilómetros cuadrados durante periodos de unos 20 minutos y con la garantía de ofrecer iluminación constante que se vería potenciada por dispositivos con tecnología Maximum Power Point Tracking (MPPT), una técnica la cual funciona para registrar la mayor cantidad de irrradiación y así potencializar la captación de energía no sólo en cantidad, si no de eficacia al permitir que los paneles trabajen siempre en su punto más al to de potencia.

Destacando que esta idea que ya se está poniendo en marcha parece ser sólo el comienzo de una revolución en la captación de energía pues los investigadores de la Universidad de Glaslow, de forma paralela trabajan en un sistema de control que les permita maniobrar los espejos en tiempo real para así escoger la posición más eficiente.

Si bien esta es una nota en desarrollo, representaría una revolución en la forma en que captamos energía que sin duda podría marcar un precedente en la lucha por frenar el cambio climático y la contaminación ambiental que se genera cada vez más.