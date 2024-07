Por culpa de las “explosiones solares” de los últimos meses: aumenta el riesgo de cáncer de piel

La intensa actividad solar de los meses pasados no solo ha propiciado las deslumbrantes auroras boreales que hemos visto en redes sociales en el último tiempo, sino que también ha llevado a los científicos a reconsiderar cómo puede afectar a la Tierra y, por consiguiente, a nosotros, los seres humanos.

En un reciente artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), un grupo de científicos estudió los efectos de los fenómenos conocidos como “eventos de partículas solares”.

Dichos eventos consisten en estallidos de protones procedentes de la superficie solar que pueden ser disparados al espacio y funcionar como reflectores. La investigación reveló que, durante estos eventos, el campo magnético de la Tierra se debilita, lo que representa un peligro considerable para la vida en el planeta.

Alan Cooper, académico de Charles Sturt University en Australia y uno de los autores principales de la investigación, dice que el campo magnético de la Tierra proporciona una protección esencial al desviar la radiación cargada eléctricamente que llega desde el Sol.

¿Cuáles son las consecuencias para la salud y el medio ambiente?

El deterioro de la capa de ozono y el consecuente aumento de la radiación UV tienen implicaciones graves para la salud humana y el medio ambiente. La exposición a niveles elevados de radiación UV puede causar cáncer de piel, cataratas y otros problemas oculares, así como debilitar el sistema inmunológico.

Asimismo, en términos medioambientales, un aumento en la radiación UV puede dañar los ecosistemas marinos y terrestres, afectando a la vida silvestre y a la biodiversidad.

Para comprender mejor el impacto de los eventos de partículas solares en la capa de ozono, los científicos han utilizado modelos climáticos avanzados. Estos permiten simular cómo las partículas solares interactúan con la atmósfera terrestre y qué efectos pueden tener en el ozono y otros componentes atmosféricos.

Los resultados de estos estudios son preocupantes, ya que sugieren que, incluso los eventos solares moderados, pueden tener un impacto significativo en la atmósfera terrestre.

¿Cómo podemos prepararnos para mitigar los efectos?

Según los expertos, una de las principales estrategias es mejorar nuestra capacidad de monitoreo y predicción de la actividad solar. Al tener una mejor comprensión de cuándo y cómo ocurren estos eventos, podemos desarrollar estrategias para proteger a las personas y al medio ambiente.

Otra medida importante es la educación y la concienciación pública: es vital que las personas comprendan los riesgos asociados con la radiación UV y tomen medidas para protegerse, tales como como usar protector solar, ropa adecuada y limitar la exposición al sol durante los horarios de radiación máxima.