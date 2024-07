La NASA busca nuevas ideas para reciclar basura en la Luna

La NASA ha lanzado una iniciativa llamada LunaRecycle, bajo el programa Centennial Challenges, con el objetivo de incentivar el diseño y desarrollo de soluciones de reciclaje para su uso en la superficie lunar y dentro de hábitats presurizados en la luna.

PUBLICIDAD

El propósito es reducir los flujos de residuos sólidos durante las misiones lunares de larga duración bajo el programa Artemis y mejorar la sostenibilidad de futuras exploraciones espaciales.

Y es que, a medida que la NASA se prepara para futuras misiones espaciales humanas, será necesario considerar cómo minimizar varios flujos de residuos, incluyendo los residuos sólidos, así como cómo almacenar, procesar y reciclar estos desechos en un entorno espacial para que poco o nada necesite ser devuelto a la Tierra.

¿Por qué reciclar los desechos de la Luna?

Con tantas misiones dirigiéndose a la luna, tanto privadas como gubernamentales, algunos científicos argumentan que la humanidad ha entrado en un nuevo “antropoceno lunar”, marcado por una era en la que los humanos están comenzando a alterar la luna de manera significativa.

El concepto de antropoceno lunar tiene como objetivo generar conciencia y contemplación sobre nuestro impacto en la superficie lunar, así como nuestra influencia en la preservación de artefactos históricos

Después de todo, si lo pensamos, misiones lunares tripuladas anteriores dejaron módulos de aterrizaje, banderas, experimentos científicos, pelotas de golf e incluso excremento humano en la superficie lunar.

Menos basura espacial

Mediante LunaRecycle, la NASA quiere reducir el impacto que los astronautas tienen en la Luna; sin embargo, establecer una presencia a largo plazo en la superficie lunar requerirá transportar una gran cantidad de carga desde la Tierra a la Luna, lo que resalta la necesidad de procesos de reutilización y reciclaje para minimizar la alteración del entorno lunar.

PUBLICIDAD

“Este desafío se centrará en enfoques de reciclaje para materiales muy similares a aquellos que son difíciles de reciclar. Tiene el potencial de destacar enfoques completamente nuevos para el reciclaje; procesos que mejoran la eficiencia energética y del agua; procesos que reducen los residuos no utilizables y las emisiones tóxicas; y soluciones a menor escala que podrían desplegarse en comunidades de una manera más distribuida que las instalaciones de reciclaje actuales”, señalan las reglas de la iniciativa.

¿En qué consiste LunaRecycle?

El Desafío LunaRecycle contará con dos instancias de competición, incluida la instancia de “gemelos digital”, que requiere que los participantes diseñen un modelo virtual de un sistema que pueda reciclar uno o más flujos de residuos sólidos en la superficie lunar y fabricar uno o más productos finales.

Por otro lado está la instancia de construcción de prototipos, que se enfoca en diseñar y desarrollar hardware real capaz de reciclar uno o más tipos de residuos sólidos en la superficie lunar.

El concurso constará de dos fases, comenzando con cada equipo abordando los detalles técnicos de sus soluciones propuestas para su revisión por un panel de jueces. La Fase 2 dependerá de la presentación de enfoques viables para abordar el desafío en la Fase 1, según las reglas preliminares.

¿Cuánto dinero pueden ganar los participantes?

El financiamiento total para el Desafío LunaRecycle es de US $3 millones, con US $1 millón asignado para la Fase 1 y US $2 millones reservados para la Fase 2.

La inscripción para la Fase 1 comienza en septiembre de este año, con presentaciones hasta el 31 de marzo de 2025. La evaluación comenzará en mayo, después de lo cual serán anunciados los ganadores, junto con las reglas de la Fase 2.