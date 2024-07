Bill Gates invierte su fortuna en un alimento imposible: mantequilla hecha de aire

Bill Gates es un sujeto que nunca ha temido en abrir su billetera para impulsar proyectos poco convencionales a los que la mayoría no tal vez no les apostaría un solo centavo por una amplia variedad de factores. Desde el riesgo de inversión hasta lo potencialmente disruptivo del negocio en ciernes. Pero el cofundador de Microsoft parece que no le teme a nada de eso y por ello tenemos su más reciente idea: fabricar mantequilla a partir de aire.

De acuerdo con un reporte de The Guardian, una startup californiana, Savor, acaba de ser respaldada por el magnate tecnológico, luego de que ha anunciado un avance revolucionario en la industria alimentaria: la producción de mantequilla sin lácteos a partir de aire, o bueno, ese aire sería técnicamente bióxido de carbono.

Este producto, resultado de un complejo proceso termoquímico que ensambla moléculas de grasa a partir del mencionado CO2, hidrógeno y más oxígeno, promete revolucionar el mercado de los lácteos, así como también reducir drásticamente la huella de carbono de la industria alimentaria.

En efecto, la idea por sí misma suena descabellada, como material para una historia de ciencia ficción, mantequilla sin intervención de vacas. Sin embargo, es factible.

Savor inventa la mantequilla de aire y Bill Gates apuesta su dinero con ellos

Lo más sorprendente de esta nueva mantequilla sería su sabor. Según los creadores, en declaraciones recogidas por The Economic Times su gusto sería indistinguible del de la mantequilla tradicional, ya que su composición química es esencialmente la misma. A lo que se le sumaría el detalle de que su producción es extremadamente eficiente en términos de la demanda y consumo de recursos.

A diferencia de la mantequilla convencional, el producto de aire creado por Savor requiere una fracción mínima del agua sin dañar a las tierras utilizadas en la agricultura tradicional, ya que su proceso de producción no libera gases de efecto invernadero.

Así que como sería obvio esperar, Bill Gates, reconocido desde hace años por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad, ha expresado su entusiasmo por este proyecto en más de una ocasión en el pasado reciente.

Por ejemplo, en febrero de 2024 en una entrada de su blog, Gates Notes, el cofundador de Microsoft destacó el potencial de esta tecnología para combatir el cambio climático y garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo. Pero también habló del sabor:

“Probé los productos de Savor y no podía creer que no estuviera comiendo mantequilla de verdad. (La hamburguesa también estuvo cerca.) El gran desafío es bajar el precio para que productos como Savor sean asequibles para las masas, ya sea al mismo costo que las grasas animales o menos. Savor tiene buenas posibilidades de éxito aquí, porque los pasos clave de su proceso de producción de grasa ya funcionan en otras industrias.”

No hay que cantar victoria aún

La mantequilla de Savor representa un paso significativo hacia un futuro alimentario más sostenible. Al ofrecer una alternativa a los productos lácteos tradicionales que es tanto deliciosa como respetuosa con el medio ambiente. Esta startup, basada en el uso del aire, literalmente, podría transformar la forma en que producimos y consumimos alimentos.

Sin embargo, antes de que esta mantequilla innovadora llegue a los supermercados, Savor debe superar varios obstáculos regulatorios. La compañía espera obtener las aprobaciones necesarias para comercializar su producto en el año 2025 y tiene buenas probabilidades de lograrlo, pero no es seguro.

Mientras tanto, los creadores de la mantequilla de aire continúan perfeccionando su producto y realizando pruebas de sabor a gran escala.