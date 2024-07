Arqueólogos chinos encontraron una extraña herramienta de piedra de 1.1 millones de años de antigüedad

La teoría de que el hombre viene del mono cobra fuerza con un reciente hallazgo por parte de arqueólogos y científicos chinos. Realizando excavaciones en una localidad llamada Cenjiawan, en la cuenca de Nihewan, en el norte de China, encontraron una herramienta de piedra.

El hallazgo está relacionado a los homínidos, un tipo de primates que actualmente tiene cuatro géneros y ocho especies vivientes. Es de esta raza de la que presuntamente vienen los primeros Homos Erectus, que es la que termina evolucionando al Homo Sapiens actual.

El hecho de que hayan encontrado una herramienta, con una antigüedad de 1.1 millones de años, es una característica que dice a los científicos que esta especie tenía un cierto nivel cognitivo, que con el paso de los cientos de miles de años fuimos desarrollando, hasta llegar a lo que somos ahora.

De acuerdo con un reporte de El Cronista, el hallazgo fue realizado por investigadores del Instituto de Paleontología y Paleoantropología de Vertebrados (IVPP) de la Academia de Ciencias de China.

Las herramientas de piedra fueron halladas después de un exhaustivo trabajo manual, que ocurre después de un análisis con escaneo 3D que se hizo con un dron aéreo, desde el que se aplicaron técnicas de infrarrojo, informa el estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

Este tipo de herramientas de piedra está relacionado a la industria de Acheuleana, “la primera tradición estandarizada de fabricación de herramientas de Homo erectus y Homo sapiens temprano”, informa El Cronista.

“El descubrimiento es de gran importancia para el estudio de la evolución y la innovación de la tecnología del Paleolítico temprano. Muestra el gran potencial de la cuenca de Nihewan en el campo de la investigación para la construcción del modelo de desarrollo de la evolución humana y el comportamiento en Asia oriental durante millones de años”, dijo Pei Shuwen del IVPP, uno de los autores del estudio.