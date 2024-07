Ataque a Donald Trump: el nivel de daño que puede ocasionar un rifle AR-15, explicado por la ciencia

Durante un mitin en Butler, Pensilvania, el expresidente Donald Trump (quien nuevamente es candidato en Estados Unidos) escapó por poco de ser herido cuando un tirador le disparó y le alcanzó en la oreja. Según los informes, el agresor utilizó un AR-15. Ese rifle (y rifles similares) se ha convertido en un punto álgido en el debate sobre las armas en Estados Unidos: es el más utilizado en los ataques a civiles.

¿Por qué? ¿Qué características tiene? Un médico del Shock Trauma Center de Maryland, Estados Unidos explicó que es un arma que ocasiona un alto nivel de daño, y acá revisamos ese hecho a través de la ciencia.

La peligrosa AR-15 en un país de armas

El arma AR-15 incluso tiene su propio libro. El 26 de setiembre de 2023, los escritores Zusha Elinson y Cameron McWhirter publicaron “American Gun: The True Story of the AR-15″. En este texto ahondan en los motivos que hicieron que un arma como esta se convirtiera en un símbolo que representa tanto la esencia de la libertad para algunos estadounidenses como la esencia del mal y el terror para muchos otros. Porque recordemos que allá los civiles pueden adquirir armas.

Lamentablemente esta AR-15 también ha sido la que más presente ha estado en atentados entre civiles como tiroteos escolares y todas esas lamentables historias que llegan sobre armas en EE.UU. El AR-15 es un rifle semiautomático ampliamente conocido. Contrariamente a la creencia popular, AR en AR-15 no significa “Rifle de asalto” sino “Rifle ArmaLite”, que lleva el nombre de la empresa que lo desarrolló por primera vez en la década de 1950.

La ciencia ha estudiado cuanto daño puede ocasionar

El Dr. Ernest E. Moore, cirujano traumatólogo y director de Investigación Traumatológica en el Shock Trauma Center de Maryland, Estados Unidos ha hecho pruebas muy visuales para explicar el daño que ocasiona. “A menudo utilizo la analogía de que la lesión en el hígado [con un rifle semiautomático] sería similar a simplemente tomar una sandía y dejarla caer sobre el cemento. Es increíble la cantidad de energía entregada… En comparación, un arma 9 mm perforaría un agujero a través del hígado. Así que tendrías un agujero considerable, pero si no golpeas un vaso sanguíneo importante, es una lesión bastante tolerable. De hecho, nosotros en trauma civil a menudo logramos tratar una lesión hepática de 9 milímetros sin una operación, mientras que un paciente con un rifle de asalto estaría muerto en 20 minutos si no se opera”, dice.

AR-15

Otros tejidos humanos en el cuerpo reaccionan de manera diferente. “Si golpeas un hueso con un AR-15, como tu fémur en la pierna, literalmente se rompería en múltiples fragmentos que servirían como misiles secundarios. Mientras que… hemos visto 9 milímetros que en realidad perforarán un agujero hasta el fémur”, dijo. (Un AR-15 es un rifle liviano, semiautomático, es decir, de carga automática, fabricado por Colt; otros fabricantes de armas fabrican rifles con un estilo similar).

¿Y cuánto puede llegar a dañar el disparo de esta arma?

Moore también menciona la cavitación como una forma de visualizar lo que es sucediendo en el cuerpo. Él describe la cavitación “como el resultado de una rápida expansión de los tejidos que rodean la trayectoria de la bala… En esencia, en lugar de un orificio de perforación virtual con una 9 milímetros, la trayectoria de la lesión en el tejido con un rifle AR-15 será tener seis pulgadas de ancho. Y el camino más allá es aún más ancho, pero el tejido retrocede hacia él”, dijo Moore.

Señaló además que el tejido inelástico, como el hígado, el corazón y el cerebro, son los más vulnerables a este tipo de energía, por lo que son las zonas donde mayor daño se generaría con un disparo de éstos.

Más allá del tamaño

Moore dijo que una pistola de 9 milímetros tiene una energía de boca —la energía cinética de una bala cuando sale de la boca del arma— de aproximadamente 400 libras/pie de fuerza. Para un rifle como el AR-15, ese número es 1.300. “Así que tienes un gran aumento en la cantidad de energía impartida por el arma”, explicó. Dijo que el tamaño de la bala tiene menos que ver con el daño que causa.

“Creo que hay algunos conceptos erróneos con… los rifles. Mucha gente dice: ‘Oh, son balas grandes’. En realidad, son balas pequeñas, curiosamente, son incluso más pequeñas que muchas pistolas. Entonces, la bala real que se descarga de un AR-15, por ejemplo, es la mitad del tamaño de la bala de 9 milímetros. La diferencia es la… velocidad”, dijo.

Y, si ese rifle es un arma semiautomática, el arma se puede disparar repetidamente, sin recargar manualmente, simplemente apretando el gatillo. En 2020, se estima que había 20 millones de armas estilo AR-15 en circulación en Estados Unidos, según la Fundación Nacional de Deportes de Tiro.