¿Por qué los tiburones atacan a los humanos?

A pesar de la atención mediática, los ataques de tiburones siguen siendo extremadamente raros. Las estadísticas muestran que es más probable morir por otras causas, como ahogamiento o accidentes automovilísticos, que por un ataque de tiburón.

PUBLICIDAD

Para hacerse una idea, el número promedio de ataques no provocados entre 2013 y 2017, fue de 84. En 2023 hubo 69 mordeduras de tiburón no provocadas a humanos y 22 mordeduras provocadas, según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones del Museo de Historia Natural de Florida. Catorce de estos ataques fueron fatales y 10 se consideraron no provocados.

Dicho esto, reportes recientes indican que los ataques de tiburones en algunas partes del mundo han aumentado.

¿Por qué atacan los tiburones?

Gavin Naylor, director del Programa de Investigación de Tiburones de Florida (que mantiene el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones), dice que las mordeduras de tiburón están fuertemente correlacionadas con la cantidad de personas y la cantidad de tiburones en el agua al mismo tiempo. Es decir, entre más tiburones y personas hay en un lugar, mayores serán las posibilidades de que choquen entre sí.

Esto parece obvio pero, si se analiza dónde se están produciendo la mayoría de los ataques (la costa sur de Australia y la costa este de los Estados Unidos) caemos en la cuenta de que, específicamente en el sur de Australia, también ha visto un número creciente de lobos marinos, la presa favorita de los grandes tiburones blancos de la región.

¿Se equivocan los tiburones?

Toma fuerza entonces una de las hipótesis más extendidas: la identidad equivocada. Dicha teoría sugiere que los tiburones confunden a los humanos con sus presas habituales, como focas y leones marinos.

Investigaciones han mostrado que, desde la perspectiva de un tiburón, la silueta de un surfista en una tabla puede parecerse a la de una foca. Esta idea, propuesta inicialmente en la década de 1970, ha sido ampliamente debatida en la comunidad científica. Sin embargo, estudios recientes argumentan que no considera otros sentidos importantes de los tiburones, como la audición y la detección de movimientos en el agua

PUBLICIDAD

¿Los tiburones muerden humanos por exploración?

Otra explicación es la hipótesis de la exploración de presas. Los tiburones son conocidos por su comportamiento curioso y, a menudo, investigan objetos desconocidos mediante mordiscos.

Ahora bien, esta conducta exploratoria es más común en tiburones jóvenes que en adultos, sugiriendo que estos ataques podrían ser el resultado de la falta de experiencia de los tiburones más jóvenes con los humanos.

Otros factores ambientales y humanos

Diversos estudios han planteado que los cambios ambientales y el comportamiento humano influyen en la frecuencia de los ataques de tiburón. El calentamiento global y la destrucción de hábitats marinos pueden desplazar a los tiburones hacia zonas costeras donde interactúan más con las personas. Asimismo, la creciente popularidad de deportes acuáticos aumenta la probabilidad de encuentros.

Lo que sí sabemos con certeza es que las mordeduras de tiburones a seres humanos son eventos poco frecuentes y, a menudo, resultan de la curiosidad de los tiburones más que de una intención predatoria.