Gatos, perros y aves robots son las nuevas soluciones para la “epidemia de la soledad”

La soledad es un problema creciente que afecta a millones de personas en todo el mundo, especialmente a las personas mayores. Un estudio reciente del Cirujano General de EE. UU. encontró que la soledad está asociada con una reducción en la esperanza de vida similar a la causada por fumar 15 cigarrillos al día e incluso mayor que la asociada con la obesidad. En respuesta a esta crisis, las autoridades están buscando soluciones innovadoras, y una de ellas son las mascotas robot.

PUBLICIDAD

Un legado de innovación: Paro, el pionero

A principios de la década de 1990, un investigador japonés comenzó a trabajar en lo que se convertiría en Paro, una foca robótica de ojos saltones que se ha convertido en el ejemplo más conocido de robot terapéutico para personas mayores.

Japón, con su población envejecida y su entusiasmo por las nuevas tecnologías, ha sido un líder en el desarrollo de robots para la tercera edad. Durante décadas, estos robots se han utilizado para complementar la escasez de personal sanitario y ayudar a los adultos mayores a sentirse menos solos.

Estados Unidos adopta la tendencia

Si bien Estados Unidos no ha adoptado las tecnologías robóticas con tanta facilidad como Japón, la situación está cambiando. La Oficina para el Envejecimiento del estado de Nueva York (NYSOFA) ha entregado más de 31.500 mascotas robot a los neoyorquinos mayores desde 2018. Las mascotas robot más populares son las producidas por Ageless Innovations bajo su marca Joy for All. La compañía ofrece un perro tipo retriever, un gato y pájaros rojos y azules.

Beneficios de las mascotas robot para la salud mental

La investigación ha demostrado que la tenencia de mascotas es un método eficaz para combatir la soledad en los adultos mayores. Las mascotas robot pueden ofrecer algunos de los mismos beneficios, especialmente en casos donde la interacción con humanos y animales reales está limitada. Si bien, la investigación sobre las mascotas robot aún es limitada, los estudios han señalado beneficios potenciales, como la reducción de la soledad y la mejora del estado de ánimo.

A medida que la tecnología avanza y la población envejece, las mascotas robot podrían convertirse en una herramienta cada vez más importante para combatir la soledad y mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Más allá de las mascotas robot: otras soluciones

Es importante destacar que las mascotas robot no son la única solución para la soledad en la tercera edad. Existen otras estrategias, como:

Fomentar la interacción social: Participar en actividades grupales, unirse a clubes o realizar voluntariado.

Participar en actividades grupales, unirse a clubes o realizar voluntariado. Mantenerse activo: Hacer ejercicio regularmente y cuidar la salud física.

Hacer ejercicio regularmente y cuidar la salud física. Buscar ayuda profesional: Si la soledad es severa, un terapeuta puede ayudar a desarrollar mecanismos de afrontamiento.

Combatir la soledad es un esfuerzo conjunto que requiere la participación de toda la sociedad. Las mascotas robot pueden ser una herramienta útil, pero no son la única solución. Es importante crear un entorno social y sanitario que apoye a las personas mayores y las ayude a sentirse conectadas y valoradas.