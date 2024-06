Los Simpson lo predijeron: Pescadores de Groenlandia encuentran un increíble pez de tres ojos

Desde su debut en 1989, Los Simpson se volvieron parte de nuestra cultura. Y es que la serie creada por Matt Groening logró trascender de las pantallas, con chistes, personajes y escenas icónicas que cualquiera podría reconocer. Así, la familia más amarilla de la televisión ha resistido durante décadas y hasta ahora 35 temporadas, dejando una huella imborrable en nuestra sociedad . Ejemplo de ellos son sus famosas “predicciones”, eventos que anticiparon en sus capítulos y que increíblemente ocurrieron en la vida real.

Una de las más famosas es la presidencia de Donald Trump, abordada en el episodio “Bart to the Future” del 2000 y que 16 años después se volvió realidad. O también la compra de los estudios de 20th Century Fox por Walt Disney Co., que apareció como chiste en un episodio de 1998 y que se materializó en 2019. Y así podríamos seguir dando ejemplos todo el día.

¿La novedad? Es que recientemente una nueva predicción de Los Simpson se volvió realidad, y posiblemente es una de las más curiosas hasta la fecha: El hallazgo de un pez de tres ojos, igualito a Blinky , pez de la serie que apareció por primera vez en el episodio “Two Cars in Every Garage and Three Eyes on Every Fish” de 1990.

Youtube. Pez de tres ojos de Los Simpsons.

Encuentran al pez de Los Simpson en Groenlandia

Cuando la realidad supera a la ficción, todo puede parecer escalofriante. Y justamente es lo que le pasó a un grupo de pescadores en Groenlandia, quienes capturaron un pez con tres ojos , un espécimen “predicho” por Los Simpson hace más de tres décadas.

El descubrimiento fue compartido a través de Reddit, e inmediatamente comenzaron las comparaciones con Blinky , un pez que apareció en un lago contaminado por la planta nuclear de Springfield en el episodio 17 de la temporada 2 emitido en 1990 , y que representaba una sátira sobre los problemas ambientales abordados por la serie de TV.

Los Simpson predijeron a Blinky, el pez de tres ojos | Reddit

Así, su captura fue compartida por un usuario y la fotografía rápidamente se convirtió en vira l, con comentarios que mezclan asombro y preocupación por las posibles implicaciones de contaminación del lugar donde fue hallado.

En su momento, el episodio de “Los Simpson” utilizó a Blinky como un símbolo de negligencia ambiental, y esa podría ser justamente la causa de su aparición , según las especulaciones de los mismos usuarios. Por ahora los detalles técnicos del fenómeno aún están bajo estudio, pero el impacto de este descubrimiento va más allá de la curiosidad científica, tocando la fibra de la cultura popular y expandiendo el legado de Los Simpson con su inesperado vaticinio.