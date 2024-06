¿Es alienígena? Arqueólogo desentierra extraño objeto con 12 caras

Un extraño objeto, presuntamente de la Antigua Roma, fue encontrado en las tierras de Midlands, en el Reino Unido. Tiene 12 caras y nadie, pero absolutamente nadie, sabe para qué se usaba. El hallazgo, realizado por el grupo de excavación de arqueólogos aficionados, llamado Norton Disney, ya se encuentra exhibido en el Museo Lincoln y en la Galería de Arte Usher.

De acuerdo con una reseña del sitio oficial de Norton Disney, este objeto extraño es conocido como un “Dodecaedro galorromano”. No es el primero que se encuentra en la historia de la humanidad. De hecho, si contamos a los que han encontrado desarmados y completos, hay un total de 32 regados por el mundo; todos hallados en lo que era suelo romano.

Este que encontró Norton Disney es el número 33. Presumen que es el de mejor estado. Revelan que está conformado por 75% cobre, 7% estaño y 18% plomo. Lo extraño de este objeto es que se pueden revisar cientos de documentos literarios de la Antigua Roma y no hay registro o dato que haga referencia a un dodecaedro.

Objeto extraño romano

Entonces, muchos se preguntan si es que este no era un objeto humano, sino más bien algo alienígena. Una raza extraterrestre le pudo haber traído y entregado a nuestras antiguas civilizaciones.

“No se conocen descripciones de dodecaedros en la literatura romana y, por lo tanto, su propósito sigue siendo extremadamente confuso. No son de un tamaño estándar, por lo que no serán aparatos de medición. No presentan signos de desgaste por lo que no son una herramienta. Tampoco son aparatos para tejer”, dicen los expertos de Norton Disney.

Dodecaedro Foto de la BBC

Los arqueólogos que lo encontraron no creen que sea un objeto extraterrestre. “Creemos que el uso más probable es con fines rituales y religiosos”, explicaron en la reseña de su hallazgo.

“La sociedad romana estaba llena de supersticiones, algo que se vivía a diario. Un vínculo potencial con la práctica religiosa local es nuestra teoría de trabajo actual. Sin embargo, se requiere más investigación.”, destacaron.