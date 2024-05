Deepfake de Elon Musk conquista uma mulher coreana e rouba US$50 mil

A Inteligência Artificial avançou a passos enormes em praticamente todos os campos possíveis. Todos nós estamos obcecados hoje em dia com ChatGPT e bots semelhantes, mas a realidade é que sua aplicação em outros campos atingiu níveis ainda mais perturbadores. Como por exemplo, com vídeos deepfake, onde Elon Musk acabou de protagonizar uma história que se tornou viral.

PUBLICIDAD

Não, o que já foi o homem mais rico do mundo não foi a vítima que acabou vendo seu rosto inserido em um vídeo para adultos ou em um clipe engraçado no TikTok (como aconteceu com Tom Cruise), mas sua imagem foi usada para montar um golpe de proporções enormes e um tanto inacreditáveis, onde uma pobre mulher acabou perdendo muito dinheiro sob a ilusão de que estava em um relacionamento próximo com o dono da Tesla Motors.

Deepfake Agencias (Agencias)

Acontece que uma mulher sul-coreana que admirava Elon Musk foi vítima de um golpista que se passou pelo bilionário CEO através do uso de tecnologia deepfake. Inicialmente, tudo parecia ser uma questão de amizade e potencialmente romântico, mas no final a garota perdeu uma quantia significativa de dinheiro ao cair nas artimanhas do impostor.

Recomendados

Fraudador usa deepfake de Elon Musk para roubar uma garota coreana

De acordo com um relatório do The Korea Herald, tudo começou em 17 de julho de 2023, quando a mulher recebeu um pedido de amizade no Instagram de um perfil aparentemente falso, mas que afirmava ser nada mais, nada menos que Elon Musk. Embora inicialmente tenha duvidado da autenticidade, a mulher, sendo uma grande admiradora do empresário, decidiu aceitar o pedido para brincar.

Até aqui tudo estava normal, com distância e incredulidade, mas à medida que as conversas avançavam, a mulher, cuja identidade é mantida anônima por vontade própria devido à sua vergonha, começou a acreditar que realmente estava falando com o milionário.

A explosão do foguete Starship da SpaceX, o colapso do Twitter e a queda das ações da Tesla empobreceram Elon Musk.

O fraudador enviou-lhe fotos falsas de todos os tipos, desde suas credenciais de trabalho nas empresas que possui até retratos dele trabalhando nas instalações desses locais. O assunto chegou a um nível tão meticuloso que o fraudador contou detalhes sobre uma reunião que o verdadeiro Musk teve com o presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, em abril de 2023.

As coisas atingiram um novo nível quando o falso Elon Musk disse à mulher que a amava durante uma videochamada que ambos mantiveram, com o sujeito usando tecnologia deepfake para imitar a aparência do verdadeiro magnata.

Finalmente, o golpista a convenceu a transferir 70 milhões de won coreanos, aproximadamente US$50 mil para uma conta bancária que, segundo ele, pertencia a um de seus funcionários coreanos. Tudo sob a promessa de que investiria o dinheiro dela e a tornaria rica...

Obviamente, aquele Elon Musk era um impostor

Como todos suspeitam, a mulher nunca mais soube do homem e todo o dinheiro que lhe enviou foi completamente perdido. O desfecho desta história é a principal razão pela qual a garota mantém total anonimato sobre sua identidade real.

Infelizmente, esta não é a primeira vez que algo assim acontece. Na China, um homem chamado Yilong Ma tem se passado por Elon Musk na plataforma TikTok há algum tempo, publicando vídeos que chamaram a atenção do próprio Musk, que até questionou se Ma é realmente uma pessoa real.

No final, este caso serve como um lembrete de que devemos ser cautelosos ao interagir com pessoas nas redes sociais. Hoje mais do que nunca, devido aos avanços da tecnologia deepfake.

Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é.