Treme Elon Musk: Threads já teria conseguido superar X na batalha das redes sociais

No dia 5 de julho de 2023, Mark Zuckerberg surpreendeu o mundo ao lançar Threads, uma nova aposta da Meta na batalha das redes sociais. Na época, falou-se que era uma resposta às mudanças do Twitter sob a liderança de Elon Musk, que até mudou o nome da antiga rede social do passarinho para X. Dessa forma, aproveitando a base do Instagram, Threads acumulou uma grande quantidade de usuários, que viram de forma positiva essa plataforma que permite publicar textos de até 500 caracteres, além de incluir multimídia e links.

E agora, a menos de um ano de seu lançamento, Threads teria conseguido superar X em número de usuários ativos diários nos Estados Unidos , marcando um momento histórico para o conglomerado liderado por Zuckerberg.

Threads já teria superado X na batalha das redes sociais

Desde o seu lançamento, o Threads tem mantido um crescimento constante, atraindo mais usuários nos Estados Unidos do que X desde dezembro, de acordo com as últimas estimativas da Apptopia relatadas pelo Business Insider. O curioso é que essa conquista ocorre em um momento difícil para X, uma rede social que luta para manter sua relevância e reverter a saída de usuários.

Conforme indicado por meios especializados, a diferença de desempenho entre ambos os aplicativos é notável nas lojas de aplicativos, onde o Threads está classificado como o terceiro aplicativo gratuito mais baixado na App Store da Apple, enquanto o X caiu para a posição 41.

Mais especificamente, durante abril, Threads registrou uma média de 28 milhões de usuários ativos diariamente, o que representa um aumento de 55% desde dezembro. Em comparação, X relatou 22 milhões de DAU no mesmo período, 21% a menos que Threads, refletindo um estagnação na base de usuários do X, relativamente estável, mas sem recuperar os níveis anteriores à aquisição por parte de Musk há cerca de 18 meses.

No entanto, a queda no interesse por X também se reflete globalmente. Seus usuários diários diminuíram 19% em comparação com outubro de 2022, o mês em que Musk assumiu o controle. Esta queda continuou no primeiro trimestre de 2024, com uma diminuição de 14% nas DAU em todo o mundo.

No entanto, apesar desses avanços, Threads enfrenta o desafio de se consolidar como o principal aplicativo de microblogging e alcançar o objetivo de Mark Zuckerberg de atingir um bilhão de usuários. Além disso, embora Threads esteja experimentando um crescimento impressionante em usuários diários, ainda não superou X em usuários ativos mensais nos EUA, onde X mantém uma ligeira vantagem.