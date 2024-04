Por qué es malo usar el celular antes de dormir: estudio revela cómo afecta tu salud y sueño

Nos guste admitirlo o no es más que probable que todos por lo menos alguna vez en la vida nos hemos llevado el celular o smartphone a la cama para navegar un poco por redes sociales, por plataformas de streaming como YouTube o con cualquier aplicación justo antes de dormir.

Es incluso factible que más de algún lector esté leyendo el presente texto en su dormitorio en este momento antes de intentar caer en un sueño profundo. Por desgracia venimos aquí a compartirles por qué esto no es una buena idea.

En la era digital actual, los teléfonos inteligentes se han convertido, para bien o para mal, en una extensión de nosotros mismos, en donde parece que no podemos evitar usarlos para todo. Desde comunicarnos con amigos y familiares hasta trabajar o entretenernos de las maneras más ociosas posibles, como puede pasar cuando sin querer pasamos horas en plataformas como TikTok.

Sin embargo, es necesario detenernos y reflexionar sobre cómo esta dependencia a nuestro celular, particularmente en ese momento de la noche, puede tener un impacto negativo en nuestra salud, ya que su uso excesivo en ese momento previo a caer dormidos puede dinamitar todo.

Por qué es mala idea ver el celular en la cama antes de dormir

Un estudio reciente realizado por la Facultad de Ciencias Médicas de Deccan en Hyderabad, India, bajo el título de Effect of Smartphone Usage during Night Time on Sleep Patterns of Young Adults (Efecto del uso de teléfonos inteligentes durante la noche sobre los patrones de sueño de adultos jóvenes) encontró que el uso regular de estos dispositivos durante la noche puede tener un impacto significativo en los patrones de sueño de cualquier sujeto.

El estudio, que involucró a 60 participantes entre 15 y 25 años, encontrando que aquellos que usaban sus teléfonos inteligentes regularmente antes de acostarse tenían más probabilidades de experimentar una serie de síntomas que nadie desea si lo que se busca es rendir al máximo a lo largo del día:

Cushioning Foto: Freepik - Utilizar tu celular o smartphone en la cama no es un hábito recomendable que puede afectar la calidad de tu sueño y cómo rindes a diario. (Foto: Freepik)

Mala calidad del sueño: Todos los participantes que usaban su celular por la noche presentaron mayor rango de probabilidades de tener un registro irregular en su Índice de calidad del sueño (PSQI). Lo que significa que jamás experimentaron una noche de descanso profundo.

Peor latencia del sueño prolongada y Sueño de corta duración: Un punto alarmante de los hallazgos de la investigación es que aquellos que usaban su smartphone antes de dormir resultó que les tomaba más tiempo conciliar el sueño. Pero encima de todo invariablemente al final dormían menos horas de las recomendadas.

El estado de vigilia por la exposición a las pantallas y estímulos del smartphones terminan por volver más ligero el sueño, de manera que los sujetos del estudio se despertaban más durante la noche.

Esto derivó en una situación conocida como Disfunción Diurna. Un particular estado de letargo donde los individuos experimentan somnolencia y fatiga a lo largo del día.

Qué hacer para mejorar nuestro sueño: no llevar el celular a la cama

Trata de dormir entre 6-8 horas al día Utilizar tu celular o smartphone en la cama no es un hábito recomendable que puede afectar la calidad de tu sueño y cómo rindes a diario. (Freepik)

La recomendación máxima es tan obvia que la pusimos en el título. Las propias conclusiones del estudio proyectan como aconsejable dejar de utilizar el smartphone al menos una hora antes de acostarse. Quien escribe el presente artículo de manera adicional recomienda dejar el dispositivo en una habitación aparte en modo avión, para evitar tentaciones.

También es importante reforzar nuestra conducta con algunas otras medidas que favorezcan una buena sesión de sueño. Como evitar consumir cafeína o alcohol antes de ir a la cama, ya que pueden alterar la profundidad del sueño.

Con estos pequeños cambios es casi seguro que mejorará la calidad del sueño.