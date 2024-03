IronLev presenta el tren del futuro con su prototipo de levitación magnética maglev que flota sobre rieles

La empresa IronLev, con sede en Italia, acaba de marcar un hito en la historia de la tecnología de transporte con la exitosa prueba sin conductor de su tren de levitación magnética (maglev) en la ruta Adria-Mestre. Logrando con ello su primer viaje de lo que, técnicamente, sería un tren que flota.

Este prototipo diminuto, considerado pues como el primer tren maglev del mundo, se desplazó de forma autónoma sobre una vía férrea existente, sin necesidad de un conductor a bordo. Y con ello la prueba de IronLev abre la puerta a la aplicación de esta tecnología en las líneas ferroviarias ya existentes, lo que podría revolucionar el transporte público y de mercancías del futuro.

Feliz Navidad: la primera línea de Hyperloop se abrirá en diciembre de 2018

Este experimento representa un contrapunto interesante, sobre todo al compararse contra otros proyectos del sector, como el tren Hyperloop One concebido originalmente por Elon Musk.

Que también representaba una alternativa interesante pero mucho más complicada, ambiciosa y estancada en su desarrollo que lo que hoy les compartimos aquí.

El tren maglev de IronLev puede ser el futuro del transporte

El vehículo prototipo, de acuerdo con lo que reportan los colegas de The Next Web, cuenta con una tonelada de peso y recorrió la pista de referencia a una velocidad autolimitada de 70 km/h. Algo por encima de cualquier prueba previa en ese campo, pero lo más notable es que no se realizaron modificaciones en la pista de 2 km de largo.

De hecho ni siquiera se agregaron elementos adicionales al prototipo. Los patines magnéticos permitieron que el vehículo levitara por sí solo, interactuando directamente con las vías del ferrocarril convencional que llevan décadas instaladas ahí. Tal situación abre una cantidad amplia de posibilidades a futuro:

Tal como podemos observar en el video la levitación magnética utiliza imanes para que el tren flote sobre la vía, en lugar de ruedas que ruedan sobre ella. Esto crea un colchón de aire que reduce la fricción, lo que permite que el tren alcance velocidades mayores y consuma menos energía.

Además, la ausencia de ruedas elimina el chirrido al frenar y las vibraciones durante el movimiento, lo que se traduce en un viaje más suave y silencioso tanto para los pasajeros como para las mercancías.

Aunque, a diferencia de otros sistemas maglev, IronLev utiliza materiales ferromagnéticos simples, como el acero normal, que pueden funcionar en cualquier riel de hierro sin necesidad de construir una infraestructura especial.

Gracias a ello la compañía asegura que no se necesitan nuevas vías para sus trenes maglev, ya que la tecnología puede adaptarse a las vías existentes. Además, sus trenes no requieren electricidad constante para levitar, lo que reduce aún más el consumo energético.

Por lo pronto la compañía ya está trabajando en un vehículo motorizado adicional para la próxima prueba de un tren maglev completo. Se espera que este vehículo pese hasta 20 toneladas y alcance una velocidad máxima de 200 km/h.

En todo caso con los resultados de esta primera prueba se siente que el futuro del transporte está aquí. Aunque queda muchas evaluaciones por realizar.