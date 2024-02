Científico iraní dice haber fabricado una máquina del tiempo: ¿Puede viajar al futuro?

Los viajes en el tiempo se han transformado en una utopía para los científicos que trabajan de cerca con la física, matemática y la ingeniería. Crear una máquina que sea capaz de llevarte al pasado (o al futuro) es un sueño para muchos investigadores, que buscan romper el molde de lo conocido por la ciencia en general, hasta ahora.

Un científico iraní dijo haber convertido ese sueño en realidad. Asegura que tiene en sus manos un dispositivo que le permite “viajar en el tiempo”. Se trata de una predicción, precisa, de los días por venir en cualquier persona.

El investigador en cuestión se llama Razeqi Ali y dice haber creado el aparato en 2013. El inventor iraní, claramente, generó controversia al presentar su máquina del tiempo, que en realidad es un dispositivo que predice el futuro de una persona con una precisión del 98%.

La máquina, llamada “Aryayek”, fue registrada en el Centro Estatal de Invenciones Estratégicas de Irán.

¿Cómo funciona la máquina del tiempo?

Según Ali, la máquina funciona tomando lecturas biométricas del usuario, como las huellas dactilares y la frecuencia cardíaca. Luego, utiliza algoritmos complejos para analizar estos datos y generar un informe que describe los próximos 5 a 8 años de la vida del usuario.

No suena tan descabellado, pero lo extraño es que tras 11 años de esta invención, no hay evidencia científica independiente que respalde las afirmaciones de Ali. La comunidad científica en general no toma en serio la máquina Aryayek y muchos expertos la consideran pseudociencia.