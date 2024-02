Ciencia: el secreto de Bill Gates para tener una buena memoria a sus 68 años de edad

Sin lugar a discusiones Bill Gates es un sujeto que se ha convertido en referente obligado para nuestra sociedad moderna en distintos terrenos, desde la ciencia y tecnología hasta la cultura popular misma, gracias a su aportación histórica con la creación del sistema operativo Windows, la compañía Microsoft y un enorme etcétera con su labor como filántropo moderno.

A sus 68 años de edad el buen Bill se ha distinguido también también por ser, aparentemente, un sujeto de hábitos muy sanos, en donde la lectura y la difusión del conocimiento se mantienen como algunos de sus rituales recurrentes más populares y queridos.

Imagen: Bill Gates Notes | Bill Gates sorprende este 2022 y en vez de dar su lista de libros favoritos del año comparte su top 5 de todos los tiempos.

Año tras año en su sitio oficial, Gates Notes, podemos encontrar una serie innumerables de artículos muy interesantes por el propio magnate, a la par que suele compartirnos ahí su lista de libros favoritos de cada temporada, obteniendo con ello una lista invaluable de oportunidades de aprendizaje.

Pero ahora Bill Gates ha revelado algo que nadie esperaba: el secreto detrás de su buena memoria que se mantiene en forma por encima del promedio para las personas de su edad.

Por qué la ciencia y la constancia son el arma secreta de Bill Gates para mantener su buena memoria

Un reporte de los colegas de NewsBeezer nos comparte cómo Bill Gates, reconocido magnate y cofundador de Microsoft, a sus 68 años, ostenta una memoria excepcional, y ahora, revela su método para fortalecerla.

El secreto de Gates, según relata el artículo, reside en una técnica ancestral: el “palacio de la memoria”, una metodología originaria de la antigua Grecia, que se basa en crear una imagen mental vívida, como un palacio o una casa, donde se “almacenan” los datos que se desean recordar.

La reflexión parte de un artículo publicado por el propio Bill Gates en su propio blog hace más de una década allá por septiembre de 2012, donde describe cómo un poeta griego, tras una crisis de memoria, logró recordar a todos los asistentes a un evento al visualizarlos en sus asientos.

Esta historia lo inspiró a explorar el potencial de la memoria con ayuda de la ciencia. El libro Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything, de Joshua Foer, fue clave para Gates según nos cuenta en su blog.

Foer, científico y autor, describe su fascinación por la memoria y su viaje a través de concursos de memoria, desmitificando la idea de que la memoria prodigiosa es un don innato. Foer descubrió que la memoria puede entrenarse.

Personas normales, con la técnica adecuada, pueden realizar hazañas memorísticas increíbles. Donde la clave es la práctica constante. El propio Gates reconoce desde entonces que fortalecer la memoria no es fácil.

Se requiere esfuerzo y dedicación, pero la recompensa es invaluable. Su experiencia con el “palacio de la memoria” le ha permitido mejorar su capacidad de recordar información, especialmente en áreas que le apasionan.