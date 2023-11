Rhombot: el robot inspirado en un fósil de hace 450 millones de años

En el terreno de la industria robótica existe una tendencia clara que parece se convertirá pronto en un estándar para la mayoría de los proyectos universitarios de vanguardia: los soft robots. Autómatas con cuerpo mínimamente vertebrado capaces de doblarse en casi cualquier ángulo factible.

A lo largo de los últimos años hemos visto cómo magnates del calibre de Elon Musk, han realizado cuantiosas inversiones para incursionar en esta industria. El perfecto ejemplo de hecho es el denominado Tesla Bot. Un robot vertebrado y de forma humanoide.

Pero como ya señalamos, los científicos e investigadores de universidades van en sentido diametralmente opuesto a lo que están haciendo en la empresa automotriz. Y dentro de esa liga el Rhombot es uno de los proyectos más interesantes.

Todo en buena medida gracias a que su diseño y forma se ha inspirado en una especie que habitó en nuestro planeta hace cientos de millones de años. Hoy, de manera inesperada, ha encontrado una evolución espectacular que sólo podemos calificar como cíber-punk.

La Universidad Carnegie Mellon presenta su soft robot Rhombot

De acuerdo con un reporte de Astrobiology, un grupo de investigadores del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Carnegie Mellon, en colaboración con paleontólogos de España y Polonia, han creado un robot que, a su modo, revive a un animal marino extinto llamado pleurocistítida (pleurocystitids).

El robot, llamado “PleuroBot” o Rhombot, según el material visual liberado por la Universidad en su blog oficial, mide unos 10 centímetros de largo y está hecho de materiales blandos, como polímeros elásticos. Ya que está diseñado para imitar el movimiento de las pleurocistítidas, que existieron hace unos 450 millones de años:

“El tiempo de los humanos en la Tierra representa solo el 0,007% de la historia del planeta. El reino animal moderno que influye en nuestra comprensión de la evolución e inspira los sistemas mecánicos actuales es solo una fracción de todas las criaturas que han existido a lo largo de la historia”.

Son las palabras de Carmel Majidi, autor principal del estudio y profesor de Ingeniería Mecánica en Carnegie Mellon.

Esta especie se cree que son uno de los primeros equinodermos capaces de moverse utilizando un tallo muscular y el autómata está inspirado en esa lógica de movimiento.

La investigación, publicada en la más reciente edición de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), es un ejemplo del campo emergente de la paleobiónica, que utiliza la robótica para estudiar los factores biomecánicos que impulsaron la evolución.