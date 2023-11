Cuatro predicciones tecnológicas del siglo XX que estuvieron espectacularmente erradas.

El arte de la predicción es traicionero pero necesario. Para cada decisión que se toma, involucramos un grado de consideración sobre los efectos que ésta puede tener. Y cuando son voces autorizadas las que se aventuran a adivinar lo que sucederá, es un arma de doble filo.

Porque las predicciones fallidas no se olvidan. De hecho, la BBC recopiló cuatro vaticinios que se realizaron en el siglo XX sobre distintas tecnologías y que, a la luz de los hechos, fallaron estrepitosamente.

“Pasarán millones de años antes de que una máquina pueda volar”

Una editorial llamada “Máquinas voladoras que no vuelan” publicada en octubre de 1903 por The New York Times (NYT), uno de los diarios más respetados y galardonados del mundo, fue enfática en señalar que:

“...podría asumirse que la máquina voladora que realmente volará podría evolucionar con los esfuerzos combinados y continuos de matemáticos y mecánicos en entre un millón a 10 millones de años”.

¿Y qué pasó? Solo seis semanas después, el 17 de diciembre, los hermanos Wright lograron el primer vuelo sostenido en una aeronave más pesada que el aire.

Igual no fueron los únicos. Ya en 1895, el físico William Thomson (con una maestría en predicciones erradas) declaró que “las máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles”. Al menos, no lo contradijeron al mes y medio.

Una caja de madera teóricamente factible, pero comercialmente imposible

Imaginar un mundo sin lo revolucionario que fue la televisión cuesta. Pero en las primeras décadas del siglo pasado, había muchas dudas sobre la viabilidad de esta innovación de la tecnología.

De hecho, para el pionero de la radio, Lee DeForest, “si bien, teórica y técnicamente la televisión puede ser factible, comercial y financieramente es imposible”.

En 1939, el (nuevamente) New York Times publicó un artículo titulado “Acto I, Escena I: Las transmisiones a los hogares comienzan el 30 de abril. La Feria Mundial será el escenario”, en el que señalaron:

“El problema de la televisión es que la gente debe sentarse y mantener los ojos pegados a una pantalla; la familia estadounidense promedio no tiene tiempo para ello”.

Una opinión compartida por Darryl Zanuck, cofundador del estudio de cine 20th Century Fox. En 1946, vaticinó que “La televisión nunca retendrá una audiencia. La gente se aburrirá muy rápidamente de mirar cada noche una caja de madera contrachapada”.

Hoy en día, el 80% de la población en los Estados Unidos ve televisión a diario.

Internet: Una supernova que colapsará antes del cambio de milenio

El desarrollo de internet fue evolucionando con el tiempo y trabajo de muchas personas. Con el arribo de la World Wide Web, se transformó en una herramienta a la que los usuarios pudieron acceder de forma más sencilla.

Sin embargo, para 1995 aún generaba ciertas suspicacias entre los expertos. El astrofísico Clifford Stoll predijo: “No creo que las guías telefónicas, los periódicos, las revistas o los videoclubs desaparezcan a medida que se extiendan las redes informáticas.

Y fue más allá: “Tampoco creo que mi teléfono se fusione con mi computadora para convertirse en una especie de dispositivo de información”.

Pero cuando es uno de los mismos desarrolladores de internet el que te dice que no funcionará, la cosa va más allá. Robert Metcalfe, el multimillonario inventor de la tecnología Ethernet vaticinó:

“Casi todas las predicciones que se hacen ahora sobre 1996 dependen del continuo crecimiento exponencial de internet. Pero predigo que internet (...) pronto se convertirá en una espectacular supernova y en 1996 colapsará catastróficamente”.

Y acá estamos, pleno siglo XXI con Internet como una parte fundamental de nuestras vidas.

Los teléfonos móviles no tenían “ninguna posibilidad”

“Los teléfonos móviles nunca sustituirán al teléfono con cable” decía Marty Cooper en 1981. Lo divertido es que él fue el inventor del dispositivo, quien había hecho la primera llamada con celular en Nueva York en 1973.

No le tenía mucha fe a su invento.

Las predicciones sobre los teléfonos móviles tuvieron su segundo round ya en el siglo presente, cuando el ex director ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, concluyó en 2007 que “No hay ninguna posibilidad de que el iPhone consiga una cuota de mercado significativa”.

Bueno, no solo erró, si no que iPhone se convirtió en el producto tecnológico de consumo más exitoso de todos los tiempos.