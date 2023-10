Así es la curiosa moto que se mueve con cerveza, inventada por un norteamericano

El ingenio no conoce límites. Un norteamericano inventó una moto que se mueve con cerveza, en lugar de utilizar combustible común. Su nombre es Ky Michaelson y, contrario a lo que podamos pensar, no bebe.

“Hay algo definitivamente diferente en esta motocicleta, y es que me gusta ser realmente creativo. Hacer cosas que otras personas nunca han hecho en el pasado”, dijo Michaelson en entrevista con Fox 9, realizada este año.

“El precio de la gasolina está subiendo. No bebo. No soy bebedor. Así que no se me ocurre nada mejor que utilizarla como combustible”, agregó.

Pero, ¿cómo funciona esta moto que se mueve con cerveza? ¿Cuál es la ingeniería que utilizó Ky Michaelson?

Así funciona la moto que se mueve con cerveza

Lo primero que debemos saber es que Ky Michaelson, conocido como The Rocketman, no es un advenedizo. Como señala Fox 9, este oriundo de Minnesota ha creado desde un inodoro propulsado por cohetes hasta una cafetera a fuerza de chorros.

Incluso hizo un cohete casero que alcanzó los 115 kilómetros de altura, según sus registros.

Su conocimiento de la ingeniería y la física, todo adquirido de manera autodidacta, le han llevado a cosas curiosas. Una de ellas, cuidado si no la más, es esta moto que se mueve con cerveza.

En lugar de un motor de gasolina, cuenta con un barril de 14 galones con un serpentín calefactor en su interior.

Cuando Ky Michaelson vierte cerveza en el barril, el líquido se calienta hasta 300 grados. Cuando sale por las boquillas traseras, la cerveza se convierte en vapor sobrecalentado, proporcionando suficiente empuje para hacer avanzar la moto.

El inventor no ha probado el aparato en carretera abierta, pero cree que podría alcanzar velocidades de hasta 241 kilómetros por hora.

“Estamos en las primeras etapas”, decía en mayo Michaelson. “Pero lo conseguimos. Lo construimos y creo que luce muy bien”.