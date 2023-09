Eclipse solar anular en México 2023 | UAM regalará lentes especiales para mirarlo: conoce cómo y dónde será

Este 14 de octubre de 2023, México será una de las pocas naciones donde podrá observarse uno de los fenómenos astronómicos más peculiares de los que se tenga registro: un eclipse solar anular.

Se trata de un suceso que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero no cubre completamente el disco solar. En lugar de eso, se forma un anillo de luz alrededor del borde oscuro de nuestro astro satélite, lo que produce el efecto visual de observar un “anillo de fuego” sobre el cielo.

Pero tal vez uno de los datos más importantes en torno a este suceso, como ya comentamos hace algunos meses, es que este sería el primer eclipse de su tipo que se presenta en la nación mexicana en más de 30 años.

El efecto visual del aro de fuego es majestuoso, pero mirar este fenómeno directamente puede provocar daños severos en la vista de quien lo haga. Por ello existe una clase de lentes especiales que pueden prevenir cualquier afectación.

No son comunes, ni fáciles de conseguir, pero la buena noticia es que la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) estará regalando estas gafas en una serie de eventos distintos a lo largo de la capital del país.

Cómo conseguir las gafas para ver el eclipse solar anular en México con la Universidad Autónoma Metropolitana

La UAM ha publicado a través de su sitio web oficial el calendario de actividades con motivo del próximo eclipse solar, en donde dará charlas, organizará actividades comunitarias y regalará gafas especiales para ver el fenómeno de manera segura.

La distribución gratuita de los lentes se ha llevado a cabo de manera escalonada en varias sedes de la Universidad a lo largo del pasado mes de septiembre y los días restantes de octubre, bajo el siguiente orden de fechas:

Imagen: UAM | La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) regalará lentes especiales para ver el eclipse solar anular en México este 14 de octubre de 2023.

UAM Lerma: 8 de septiembre.

UAM Azcapotzalco: 13 de septiembre.

UAM Cuajimalpa: 19 de septiembre.

UAM Iztapalapa: 22 de septiembre.

UAM Xochimilco: 4 de octubre.

UAM Rectoría General: 6 de octubre.

En qué países de América Latina será visible el eclipse solar anular de octubre de 2023

Recomendamos ampliamente consultar el sitio web oficial de la NASA dedicado a este eclipse. Ahí se recopilan una serie de datos y serias recomendaciones, sobre todo en lo referente al uso de protección ocular adecuada.

Se aconseja enfáticamente el uso de visores solares que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2, esto con la finalidad de disfrutar de manera segura del evento sin poner en riesgo la integridad de nuestra vista.

Es importante recalcar que los lentes de sol comunes no proporcionarán la protección necesaria y por lo tanto no son recomendables bajo ninguna circunstancia. De igual manera intentar documentar todo con un smartphone o cámara puede dañar la visión si no se toman las medidas preventivas necesarias.

El eclipse solar anular será visible en buena parte de Estados Unidos, así como en algunos estados de México, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Brasil.